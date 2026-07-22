Kaliteli kekiğin dünya pazarında her zaman alıcısı var

Türkiye'nin kekik üretimindeki lider şehirlerinden biri olan Denizli'de aylık 150 ton kekik işlediği, ABD ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye kekik ile kekik yağı ihraç edildiği belirtildi.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Denizli, kekik üretimindeki başarısıyla dünya pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye, dünya kekik ticaretinde lider ülkeler arasında yer alırken, Denizli de üretimin merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yılda yaklaşık 20 ila 25 bin ton arasında kültür kekiği üretiliyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 85-90'lık bölümü Denizli, Manisa, Uşak ve Kütahya illerinden karşılanıyor. Denizli ise tek başına yıllık 10 bin tonun üzerinde üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kekik üreticileri arasında bulunuyor. Özellikle Pamukkale, Güney, Tavas, Çal, Bekilli, Buldan, Çivril, Acıpayam ve Kale ilçelerinde binlerce üretici kekik tarımı yapıyor. Türkiye'nin ihraç ettiği kekiğin önemli bir kısmı da Denizli'den dünya pazarına ulaştırılıyor.

Denizli'deki fabrikalarında aylık yaklaşık 150 ton kekik işlediklerini belirten işletmeci İsmail Kaya, üretimin büyük bölümünün ihracata yönelik olduğunu söyledi. Kaya, "Denizli'nin kaliteli kekiği dünya pazarında büyük ilgi görüyor. Fabrikamızda işlenen kekikler uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Başta ABD ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere birçok pazara ürün gönderiyoruz. Yıllık yaklaşık 200 ton kekik ve 20 tona yakın kekik yağı ihracatı gerçekleştiriyoruz. ABD pazarına yılda yaklaşık 70 ton çörek otu yağı gönderiyoruz. Doğal yağlara yönelik küresel talep, yükselmeye devam ediyor" dedi.

Denizli'nin birçok kırsal mahallesinde kekik hasadının devam ettiğini söyleyen Kaya, üreticilerin bu yıl da kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai harcadığını belirtti. İklim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte ürün kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden Kaya, hasat edilen kekiklerin kurutma, ayıklama ve kalite kontrol süreçlerinin ardından fabrikalarda işlenerek pazara hazır hale getirildiğini söyledi. İsmail Kaya, kekik üretiminin üreticiye sağladığı ekonomik katkının her geçen yıl arttığını belirterek, "Kekik bugün Denizli çiftçisi için en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Üreticimiz kaliteli üretim yaptığı sürece dünya pazarında Türk kekiğine her zaman talep var. Dikim alanları her yıl genişliyor. Bunun yanında doğadan da önemli miktarda kekik toplanıyor. Bu ürün hem ihracata hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Kekik üretimi kırsal bölgelerde yaşayan binlerce aile için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik küresel ilginin artması, üreticiyi de teşvik ediyor. Kekik, özellikle kuraklığa dayanıklı yapısı nedeniyle alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkıyor. Düşük su tüketimi sayesinde iklim değişikliği etkilerinin hissedildiği bölgelerde üreticiler için önemli bir seçenek oluşturuyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı