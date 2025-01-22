Denizli'de 2024 Yılı Motorlu Kara Taşıtları Verileri Açıklandı

Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 542 bin 606 oldu.

Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İllere göre dağılımda ise Denizli'de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 62 bin 612 kişi olurken, Denizli'de bulunan toplam araç sayısı da 542 bin 606 olarak açıklandı.

Denizli'de şu anda toplam araç sayısı 542 bin 606 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 245 bin 603, minibüs 7 bin 710, otobüs 4 bin 15, kamyonet 78 bin 720, kamyon 13 bin 587, motosiklet 127 bin 428, özel amaçlı bin 524 ve traktör sayısı da 64 bin 19 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Denizli'de araç başına düşen kişi sayısı 2,07 kişi, otomobil başına ise 4,32 kişi olarak belirlendi. - DENİZLİ