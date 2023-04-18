Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2022 Faaliyet Raporu kabul edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "2022 yılı Faaliyet Raporu" onaylandı. Denizli'nin nereden nereye geldiğine hep beraber şahit olduklarına değinen Başkan Osman Zolan, Denizli'nin Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldiğini vurgulayarak, "Kazanan Denizli oldu" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Olağan Toplantısı'nın son birleşimi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapılan toplantının 52. gündem maddesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için 2022 yılında da gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, bunu hep birlikte başardıklarını söyledi. Çalışmalar esnasında kendilerine güvenerek her zaman destek veren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Onlar da bize güç verdi, enerji verdi. Bu çalışmalara katkı sağlayan başta sizler olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. 2022 yılı bir önceki yıla göre daha da güzel oldu. Daha da önemli hizmetler yaptık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep taş üstüne taş koyduk. Bizler sadece hizmet siyaseti yaptık, eser siyaseti yaptık. Şehrimizin sorunlarını dikkate alarak çözüm noktasında hiç bir zaman geri adım atmadık. Tüm zorlukları aşarak vatandaşlarımızın talebini yerine getirmek için gayret sarf ettik" dedi.

Şehrin ortak paydası Denizli

Denizli'nin nereden nereye geldiğine hep beraber şahit olduklarına değinen Başkan Zolan, "Bugün Denizli, Türkiye'mizde parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Büyükşehir olduktan sonra ise, 'sadece şehir merkezinde değil tüm ilçelerimizde aynı güzelliğe sahip olacak' dedik. 'Kazanan Denizli olacak, kazanan ilçelerimiz olacak' dedik ve geriye dönüp baktığımızda; Kazanan Denizli oldu" ifadelerini kullandı. Büyükşehir ile birlikte çok büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, "Denizli gerçekten hak ettiği hizmetleri en üst seviyede almıştır. Tabii ki daha yapacak çok işimiz var. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle yaparak hedefimize ulaşacağız. Birlik olduğu zaman aşılmayacak engel yoktur. Bu şehrin ortak paydası Denizli. Siyasi kimliğimizi bir kenara koyarak hiçbir fark yapmadan tüm ilçelerimize hizmet ettik ve etmeye de devam ediyoruz" dedi.

Gelir-gider bütçe gerçekleşme oranı üst seviyede

2022 gelir-gider bütçe gerçekleşme oranının yüzde 95'i aştığını ve çok üst seviyede tamamlandığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, bütçenin yüzde 55'inin yatırıma döndüğünü, bunun da çok çok üst düzey bir rakam olduğunu, genelde bu oranın yüzde 20-30 dolayında gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Zolan konuşmasında ulaşımdan gençlik ve kültür merkezlerine, yeşil alanlardan kırsal hizmetlere 2022 yılında hayata geçirdikleri yatırımları tek tek anlattı. Başkan Zolan, faaliyet raporu sunumunun ardından meclis üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - DENİZLİ