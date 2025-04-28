DenizBank’tan Yapay Zeka Etkileşim Programı: Sekiz Yeni Girişim Destekleniyor

DenizBank'ın yeni nesil teknolojilere odaklanan iştiraki NEOHUB, sekiz yeni girişimle Yapay Zeka Etkileşim Programı'nı başlattı.

DenizBank'ın yeni nesil teknolojilere odaklanan iştiraki NEOHUB, girişimcilik ve inovasyon merkezi Deniz Akvaryum çatısı altında, yapay zeka alanında çalışan ve inovatif iş modeline sahip sekiz yeni girişim (start-up) ile Yapay Zeka Etkileşim Programı'nı başlattı. Program kapsamında start-up'ların tamamına, büyümeleri ve girişimcilik ekosistemine daha yüksek katkı sunmaları hedefiyle, ihtiyaçlarına özel birebir mentorluk ve alan odaklı iş geliştirme fırsatları sunuluyor.

Yenilikçi, çözüm odaklı, uygulanabilir ve bankanın sunduğu hizmetler ile etkileşim içinde geliştirilebilecek iş modellerine sahip sekiz start-up'ın seçildiği Program, 10 Nisan Perşembe günü Deniz Akvaryum'da düzenlenen lansman toplantısıyla başlatıldı. Toplantıda; sunulacak destekler, hedeflenen çıktılar ve katılımcı girişimlerin çalışma alanları ile hedeflerine yönelik bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

"DenizBank'ın geniş ekosistemiyle girişimlere etkileşim fırsatı sunuyoruz"

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, konuyla ilgili değerlendirmesinde, programın start-up'lara maddi kaynağın yanı sıra; mentor desteği, iş ağı ve DenizBank'ın sahip olduğu ekosistemle etkileşim olanağı sunduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Yapay zeka bugün itibarıyla yalnızca bir teknoloji trendi değil; iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artıran, müşteri deneyimini kişiselleştiren ve farklı sektörlerin dinamiklerini kökten dönüştüren son derece güçlü bir araç. Biz de Deniz Akvaryum Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi çatısı altında, yapay zeka ile iş süreçlerini geliştirmeye odaklanan girişimlerle birlikte değer üretmeyi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Programımız kapsamında girişimler hem gelişim ve yatırım süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri danışmanlığa erişebiliyor hem de bankanın bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile stratejik ve kurumsal düzeyde iş geliştirme olanağı elde ediyorlar. Önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda yapay zeka temelli çözümler üreten girişimleri desteklemeye, bu alanda ekosisteme değer katarak sürdürülebilir ve ölçeklenebilir etki oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz".

Programa seçilen girişimler şöyle açıklandı:

AREYLight AI: Akıllı şehirler için IoT ve yapay zeka destekli altyapı çözümleri geliştiriyor.

Enqura: Bankalar ve fintech'ler için dijital müşteri deneyimi, güvenli iletişim ve açık bankacılık çözümleri sunuyor.

EvolveChat: Kurumlara özel geliştirilen yapay zeka altyapısıyla chatbot, otomasyon ve karar destek sistemleri sağlıyor.

Fintela AI: Finansal verileri analiz ederek yatırımcılara hızlı ve kişiselleştirilmiş iç görüler sunuyor.

GLOSA: Üretken yapay zeka ve Agentic AI modelleriyle süreç otomasyonuna odaklanıyor.

RENS: Sürdürülebilirlik süreçlerini dijitalleştiren ve regülasyonlara uyumu kolaylaştıran bir SaaS çözümü sunuyor.

TheClico: Müşteri geri bildirimlerini analiz ederek markalar için gerçek zamanlı itibar yönetimi sağlıyor.

Valufy: Girişim değerlemesi ve portföy takibini yapay zeka ile optimize eden yatırım teknolojisi geliştiriyor. - İSTANBUL