DENİB, Responsible Programı Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirdi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), şirketlerin ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak üzere hayata geçirilen Responsible Programı tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sağlamaya yönelik şirketlerin ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak üzere hayata geçirdiği Responsible Programı Tanıtım Toplantısının açılış konuşmasını DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Konuşmamın başında ilimizin ihracat rakamlarına değinmek istiyorum. Denizli'den 2023 yılında toplamda 4,2 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı. 1700 aktif ihracatçımız, 25 farklı sektörde 3 bine yakın ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Güncel verilerle ilimiz ihracatı 3 milyar doları aşmış durumda. Denizli, Türkiye genelinde 9. sırada yer alıyor. İlimiz ihracatının en önemli özelliği ise sektör çeşitliliğinin ön plana çıkması. İlimizin toplam ihracatından tekstil-konfeksiyon yüzde 33, elektrik-elektronik yüzde 19, demir ve demir dışı metaller yüzde 15, tarım yüzde 7, doğal taş yüzde 6 ve makine ve aksamları sektörü yüzde 2 pay alıyor"

"İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke olarak sıralanıyor" diyen Başkan Memişoğlu, "En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülkenin ise 6'sı AB ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Toplam ihracatımızda AB ülkelerinin payı yüzde 50 seviyelerindeyken, lokomotif sektörümüz olan tekstil-konfeksiyonda bu oran yüzde 65'in üzerinde seyrediyor. Bu nedenle, Avrupa Birliği'nde iklim değişikliği ekseninde şekillenen tüm politikalar Denizlili ihracatçıları yakından ilgilendiriyor. Responsible Programı Tanıtım Toplantısının ilimizde gerçekleşmesi bu yüzden ayrıca önem taşıyor. Bu vesileyle organizasyon için Ticaret Bakanlığımıza, Kamu Gözetimi Kurumuna ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne teşekkür ediyorum. AB pazarında ihracatımızın sürdürülebilir olması adına Avrupa Yeşil Mutabakatının ihracatımız üzerindeki olası etkilerine hazırlığın öneminin farkındayız. Üretimde çevreye duyarlılığın artması firmaların ana stratejileri arasında yer almaya başladı. Ancak yeşil dönüşüm hepimizin bildiği gibi oldukça maliyetli bir süreç. Bu yüzden özellikle KOBİ düzeyinde firmalar için Bakanlığımızın destekleri ayrıca önem arz ediyor. Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat başlıklarında firmalara yol haritası sunan Responsible Programına Denizli'den başvuru yapan firma sayısının yüksek olmasını, Responsible markasına hak kazanan işletme sayısında Denizli'nin ön sıralarda yer almasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zeynep Domaniç tarafından Responsible Programı tanıtımının gerçekleştirilmesinin ardından, KGK Uzmanı Tufan Göçer ile TİM Strateji ve İnovasyon Müdürlüğü Uzmanı Çağrı Köse tarafından katılımcılara program hakkında bilgi aktarıldı. - DENİZLİ