DENİB Başkanı Uğurlu: Enflasyonla Mücadele Kararlılıkla Sürmeli, İhracatçıya Uygun Finansman Şart

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararını değerlendirerek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Uğurlu, ihracatçının rekabet gücünün korunabilmesi için uygun maliyetli finansmana erişimin kolaylaştırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonla mücadelede ortak sorumluluk ve eşgüdüm önem taşıyor

DENİB Başkanı Osman Uğurlu açıklamasında, "TCMB Para Politikası Kurulu'nun temmuz ayı toplantısı bugün gerçekleştirildi. Piyasanın genel beklentisi, politika faizinin mevcut seviyesinde korunacağı, herhangi faiz indiriminin ise Eylül-Ekim dönemine ötelenebileceği yönündeydi. Merkez Bankası da beklentilere paralel bir karar alarak politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Böylece ocak ayında yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilen politika faizi, dördüncü kez üst üste aynı seviyede kaldı.

Enflasyonla mücadelenin kamu, reel sektör ve tüm ekonomik aktörlerin ortak sorumluluğuyla kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Enflasyonda kalıcı iyileşmenin sağlanmasıyla birlikte para politikasında oluşacak normalleşme sürecinin, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlarla desteklenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracat için finansman kanalları desteklenmeli

Uğurlu, ihracatçıların finansmana erişiminin güçlendirilmesine yönelik beklentilerini de dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, ihracatçı firmalara yönelik kredi kullandırım sınırlamalarının gözden geçirilmesi, ticari krediye erişimin kolaylaştırılması, Eximbank kaynaklarının artırılması ve reeskont kredilerinin daha etkin kullandırılmasının üretim, yatırım ve ihracatımıza önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. İhracatçımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanlarının güçlendirilmesi büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyorum.

Enflasyon kalıcı şekilde kontrol altına alınmadan üretimde, ihracatta ve sanayide yeniden güçlü bir rekabet gücü yakalamak kolay görünmüyor. Fiyat istikrarı; yatırımın, öngörülebilirliğin ve sürdürülebilir büyümenin en önemli temellerinden birini oluşturuyor. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesiyle birlikte üretim gücümüzün artacağına, ihracatımızın yeniden daha rekabetçi bir konuma ulaşacağına ve ülkemizin ekonomik potansiyelini çok daha güçlü şekilde ortaya koyacağına inanıyorum. Güçlü üretim, güçlü ihracat ve güçlü Türkiye'nin yolu kalıcı fiyat istikrarından geçiyor."

Kalıcı fiyat istikrarı ve uygun finansman birlikte ele alınmalı

Yüksek finansman maliyetlerinin reel sektör üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Uğurlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte ihracatçılarımız yalnızca dış pazarlardaki rekabet şartlarıyla değil, aynı zamanda yüksek finansman maliyetleriyle de mücadele ediyor. Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılan İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 verileri de mevcut ekonomik görünümün reel sektör üzerindeki etkilerini açık şekilde ortaya koyuyor. Sanayicinin oluşturduğu faaliyet karının yaklaşık %87'si finansman giderlerine ayrılırken; işletmeler yatırım, üretim, teknoloji ve ihracata yönlendirebilecekleri kaynakların önemli bir bölümünü finansman maliyetleri için kullanmak durumunda kalıyor. Finansman giderlerinin ulaştığı seviyeler, elde edilen kazancın büyük ölçüde finansman maliyetleri tarafından eritildiğini gösteriyor. Bu tablonun, yüksek finansman maliyetlerinin üretim kapasitesi, yatırım iştahı ve uluslararası rekabet gücü üzerindeki baskısını somut verilerle ortaya koyduğunu ifade edebilirim."

Küresel rekabette finansmana erişim kritik önemde

Küresel ekonomide artan belirsizlikler ve yoğunlaşan rekabet ortamında ihracatçının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Uğurlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Küresel ekonomide jeopolitik gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı ve uluslararası rekabetin her geçen gün yoğunlaştığı bir dönemde yüksek finansman maliyetleri; işletme sermayesini, yatırım kararlarını ve firmalarımızın rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Bu nedenle enflasyonla mücadele sürerken, ihracatçının uygun şartlarda finansmana erişimini destekleyecek mekanizmaların da güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

İhracatçılarımız mevcut küresel zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Bu başarının sürdürülebilmesi için enflasyonun kalıcı şekilde kontrol altına alınması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve öngörülebilir ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulanması büyük önem taşıyor. Enflasyonda kalıcı iyileşmenin sağlanması ve fiyat istikrarı ile üretim ve ihracatı destekleyen politikaların birlikte yürütülmesinin para politikasında başlayacak normalleşme sürecinin yatırımı, üretimi ve ihracatı destekleyen bir zemini beraberinde getireceğine inanıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı