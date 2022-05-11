DEİK, Uganda'ya heyet programı düzenliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye- Uganda İş Konseyi ile Uganda Yatırım Ajansı (UIA) iş birliğiyle düzenlenen "Uganda- Türkiye İş ve Yatırım Forumu" 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, forum, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Musevini'nin teşrifleri, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla yarın Uganda'nın başkenti Kampala'da başlayacak.

DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Türkiye-Uganda arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki iş ortaklıklarının kurulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen forum, "Kovid-19 salgını sonrası Uganda ile Türkiye arasında yatırım, ticaret ve turizmin artırılması" temasıyla gerçekleştirilecek.

"Uganda, son beş yılda 1 milyar doların üzerinde yabancı yatırım çekti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı Doğan, son yıllarda Afrika'nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Uganda'nın, Afrika'nın ikinci büyük kahve üreticisi konumda olduğunu belirterek, "Albert Gölü havzasında 2 milyar varilin üzerinde petrol bulunması ve bölgenin tamamının taranması halinde petrol rezervinin 6 milyar varil olduğu tahmin edilen Uganda'nın elde edilen petrol gelirleriyle ülkenin gıda sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlardaki üretim altyapısını güçlendirmesi tahmin ediliyor. Uganda, son beş yılda 1 milyar doların üzerinde yabancı yatırım çekerek Doğu Afrika bölgesinde en fazla yabancı yatırım çeken ülkeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Forumu, UIA iş birliğiyle Uganda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Musevini ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın teşrifleriyle gerçekleştireceklerini hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Türk ve Ugandalı iş insanlarının katılımıyla düzenleyeceğimiz forumda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanaklarını ele alacağız. İmalat, endüstriyel parklar, madencilik, tarım, gayrimenkul, turizm, lojistik, enerji, gıda, inşaat ve yapı malzemeleri alanlarında ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ticari diplomasi faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uganda'da son yıllarda artan bilgi teknolojileri ve altyapı yatırımlarının yabancı yatırımcıların ilgisini çekeceği öngörülüyor."

"Türkiye ile Uganda arasındaki ticaret hacmi 42 kat arttı"

Doğan, 2025'te beklenen petrol üretiminin başlamasıyla uzun vadede Uganda'nın ekonomisine gözle görülür bir destek sağlayacağını aktararak, kıtadaki güçlü nüfus artışının gelecek on yılda ülkedeki gıda ihracatının artması için fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Uganda'nın mal ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının ağırlıklı olarak Afrika'da ihraç edilen tarım ürünleri olduğunu belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Uganda arasındaki ticarette Türkiye net ihracatçı konumunda. Türkiye ile Uganda arasındaki ticaret hacmi Türkiye'nin 2003'te başlattığı Afrika Açılımı sonrasında hızla arttı. 2003 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,7 milyon dolardan 2013 yılında başlatılan Türkiye-Afrika Ortaklık politikası ile 32,2 milyon dolara ulaştı.

Günümüzde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 42 kat artarak 73,7 milyon dolar seviyesine ulaştı. Son 5 yılda Türkiye ile Uganda arasındaki ticaret hacminin ivmelenerek artmasında otomotiv, makine, demir çelik, elektrikli cihazlar ve tarım sektörlerindeki yoğun ilişkilerimiz önemli katkı sağladı. DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi olarak, Türkiye ve Uganda'nın kazan-kazan ilkesi doğrultusunda ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile iş insanlarını bir araya getiriyor, iş ve yatırım ilişkilerinin artmasını hedefliyoruz."