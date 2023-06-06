DEİK, Küba Başbakanı Cruz'u Türk iş insanları ile bir araya getirdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), DEİK/Türkiye- Küba İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'nı, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz'un katılımıyla gerçekleştirdi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK, toplantıyı, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi Başkanı Leyla İlhan Pamukçu ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantı, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz'un yanı sıra Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz, Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, Küba Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia Granda, Küba Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez Davila, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Gerardo Penalver Portal, Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Antonio Garmendia Pena ve 40'a yakın iş insanının katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Açıklamada toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Küba Başbakanı Cruz, Türkiye ve Küba arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirterek, iki ülke arasında çok önemli anlaşmaların yapıldığını vurguladı.

Cruz, Küba'nın önemli bir yatırım destinasyonu olmak istediğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Mariel Bölgesi ve Karayipler büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Bankalar aracılığıyla pek çok şey kolaylaşıyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerlemesi için hükümetler arası bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz kadar ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Finansal ilişkilerin güçlendirilmesi bizler için önemli. Küba hükümetinin sizler için yatırım desteğini sağlayacağını bilmenizi isterim. Hem Türk hem de Küba tarafının doğrudan yatırım ilişkisi içerisinde olmasını önemsiyoruz. Bu konuda DEİK önemli bir yer alacaktır diye umuyoruz."

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da "Ticari iş birliğimizin temel yapı taşlarını oluşturmak adına, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın revizyonu öncelikli konular arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye-Küba ticaret hacmi hedefi 200 milyon dolar"

DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi Başkanı Leyla İlhan Pamukçu da Türkiye-Küba ticaret hacmi hedefinin 200 milyon dolar olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki dostluk temeline dayanan ilişkiler, ekonomik alanda da devam ediyor. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 2022'de 50 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Ancak Cumhurbaşkanlarımız arasında yapılan görüşmelerde belirlenen 200 milyon dolar hedefine dengeli bir şekilde ulaşmak için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. İkili ticaretimizin daha da geliştirilebilmesi ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilebilmesi adına, Küba ile yeni iş birliği alanlarının oluşturulması gerekli."

Öncellikle sağlık ve biyomedikal sektöründe yapılacak yeni ortak projelerle ikili ticari ilişkilerin daha büyük bir ivme kazanabileceğini belirten Pamukçu, turizm, inşaat, enerji, perakende, tekstil, tarım ve gıdanın hedef sektörleri arasında yer aldığını ifade etti.

Pamukçu, Küba'da potansiyel alt yapı yatırımlarının başlıca konular arasında yer aldığını anlatarak, "Dünyada kendisini kanıtlamış, tecrübeli müteahhitlerimiz de bu alanda beraber çalışmaya hazırlar. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın imzalanması için iki ülke resmi makamlarının çalışmalarını sürdürmesini iş dünyası olarak temenni ediyoruz. Know-how ve networkun özellikle günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğu aşikar. DEİK ailemizin tüm dünyaya yayılmış 152 İş Konseyi'ne ait networkunu, Kübalı dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız." görüşünü aktardı.

"Küba'nın içsel pazarına erişim konusunda Türk yatırımcıları bir engel yaşamayacak"

Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz de eğitim, sağlık konularındaki ilerlemeler hakkında bilgi vererek, yatırımcılar için ayrıca gümrük vergi indirimleri sağladıklarını bildirdi.

Küba'nın sahip olduğu coğrafi konumuyla Rusya, Belarus, Şili, Peru, Bolivya, Meksika, Paraguay gibi ülkelerin yer aldığı birliklerle ticaret yapmaya hazır olduğunu anlatan Ruiz, Küba'nın içsel pazarına erişim konusunda Türk yatırımcıların bir engel yaşamayacağını kaydetti.

Ruiz, tıbbi hizmetlerin yanı sıra bankacılık birimleri arasında Türkiye-Küba konusunda ilişkilerin gelişmesini istediklerini, DEİK'ten bu konuda destek beklediklerini vurguladı.

Küba Sağlık Bakanı Miranda da "Küba'nın sağlık sistemi gelişmek üzere. Diğer sektörlerden elde ettiğimiz tecrübe sayesinde sağlık sisteminde teknolojik uygulamaları hayata geçirdik. Biyoteknolojik gelişmelerle aşı gelişimine katkı sağladık. Özellikle Kovid-19 salgını döneminde Küba nüfusunun yüzde 98'i aşılandı. Tıbbi hizmetlerimizin ticarileştirilmesi konusunun Türkiye'nin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O Levy de petrol üretiminin geliştirilmesi, yenilenebilir enerjinin güçlendirilmesi ve karma şirketlerin kurulmasının Türkiye ile enerji alanındaki iş birlikleri arasında yer aldığını, bu konuda yerel üretimin güçlendirilmesini arzu ettiklerini bildirdi.

Otelcilik dışı faaliyetlerin geliştirilmesi ve sağlık turizminin artırılması konusunda yatırım beklediklerini aktaran Küba Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia Granda da hava yollarının geliştirilmesi konusunda Türkiye'den destek beklediklerini kaydetti.

Küba Ulaştırma Bakanı Davila da ithalatla birlikte, denizcilik ve havacılık sektörlerini geliştirmek istediklerini, ülkelerinde Türk Hava Yolları'nın görünürlüğünün artmasını istediklerini bildirdi.

Küba Merkez Bankası Başkanı Joaquin Alonso Vazquez ise bankacılık hizmetlerini, yabancı ve karma sermayeye sahip bankacılıkla sağlamak istediklerini ve hukuki alt yapılarının da müsait olduğunu kaydetti.