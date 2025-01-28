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Yapay zeka alanında liderliğiyle tanınan ChatGPT, yeni rakibi DeepSeek'in hızlı yükselişi karşısında zorluk yaşıyor. DeepSeek, düşük maliyetli ve yenilikçi modeli ile kısa sürede popüler oldu, bu durum ise Nvidia'nın hisselerinde büyük düşüşe neden oldu.

Yapay zeka alanında liderliğiyle bilinen Chatgpt, Çin'in yeni uygulaması DeepSeek'in hızlı yükselişiyle güçlü bir rakip kazandı. DeepSeek, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşarak sektörde dengeleri değiştirirken, teknoloji hisselerinde de düşüşler yaşanmasına neden oldu.

DeepSeek'in Yükselişi ChatGPT'yi Zorluyor, Nvidia Hisseleri Düşüşte

DeepSeek, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. DeepSeek, diğer yapay zeka uygulamalarına göre çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni yapay zeka modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta tanıttı. Bu yenilikçi model, büyük teknoloji şirketlerinin benzer projelere ayırdığı bütçelerin çok daha altında bir maliyetle hayata geçirildi.

DeepSeek'in Yükselişi ChatGPT'yi Zorluyor, Nvidia Hisseleri Düşüşte

NVIDIA'NIN HİSSELERİ DEEPSEEK UYGULAMASINDAN SONRA DEĞER KAYBETTİ

Cuma günü 142,62 dolardan işlem gören ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, 118 dolara kadar düştü. Çip devinin hisse fiyatındaki günlük kaybı yaklaşık yüzde 17'i buldu. Nvidia'nın hisseleri, Mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşarken, şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.

DeepSeek'in Yükselişi ChatGPT'yi Zorluyor, Nvidia Hisseleri Düşüşte

ABD borsaları Çin'den gelen haberle tarihi kayıplar yaşıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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