DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti
Çin merkezli DeepSeek'in, piyasaya sürdüğü son yapay zeka modeli piyasalarda depreme etkisi yarattı. Dünyaca ünlü markaların yanı sıra Türk şirketlerinin de hisselerinde düşüş yaşanırken, çalkantılar Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde de değişikliğe yol açtı .
Çin Halk Cumhuriyeti merkezli DeepSeek tarafından piyasaya sürülen ve uluslararası arenadaki diğer rakiplerine oranla daha az çip kullanılarak daha kısa sürede geliştirilen son yapay zeka modelinin ardından küresel teknoloji şirketlerinin hisse değerlerinde tarihi seviyelerde düşüşler meydana geldi.
TEK GECEDE 500 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, gelişme sonrasında tek gecede 500 milyar dolar üzerinde değer kaybına uğrayarak bir ilke imza attı.
TÜRK ZENGİNLERİN SIRALAMASI DEĞİŞTİ
Öte yandan, piyasalarda yaşanan çalkantılar Türk şirketlerin de hisse değerlerinde önemli değişikliklere yol açtı. Ulaştığı 3.1 milyar dolarlık servet değeriyle sahip olduğu ' Türkiye'nin en zengin kadını' unvanını sağlamlaştıran İpek Kıraç'ın varlıkları 2.8 milyar dolara kadar geriledi. Mustafa Rahmi Koç ve Semahat Sevim Arsel'in de kayıpları toplandığındaKoç ailesinin haftalık kaybı 5.4 milyar liraya kadar ulaştı.
EN ÇOK KAYBEDEN OLDU
Listede yer alan isimler içerisinde en fazla kaybeden isim ise yaklaşık 3 milyar liralık kayıpla Mehmet Sinan Tara oldu.
Forbes dergisi tarafından güncellenen verilere göre Türkiye'nin en zengin isimleri şu şekilde:
- Murat Ülker: 5.1 milyar dolar
- Şaban Cemil Kazancı: 3.1 milyar dolar
- İpek Kıraç: 2.8 milyar dolar
- Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar
- Erman Ilıcak: 2.6 milyar dolar
- Mustafa Rahmi Koç: 2.4 milyar dolar
- Hamdi Ulukaya: 2.3 milyar dolar
- Mehmet Sinan Tara: 2.2 milyar dolar
- Ferit Faik Şahenk: 2.1 milyar dolar
- İbrahim Erdemoğlu: 2 milyar dolar