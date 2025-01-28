DeepSeek piyasaları alt üst etti, Türkiye'nin en zengin isimleri değişti

Çin Halk Cumhuriyeti merkezli DeepSeek tarafından piyasaya sürülen ve uluslararası arenadaki diğer rakiplerine oranla daha az çip kullanılarak daha kısa sürede geliştirilen son yapay zeka modelinin ardından küresel teknoloji şirketlerinin hisse değerlerinde tarihi seviyelerde düşüşler meydana geldi.

TEK GECEDE 500 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, gelişme sonrasında tek gecede 500 milyar dolar üzerinde değer kaybına uğrayarak bir ilke imza attı.

TÜRK ZENGİNLERİN SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Öte yandan, piyasalarda yaşanan çalkantılar Türk şirketlerin de hisse değerlerinde önemli değişikliklere yol açtı. Ulaştığı 3.1 milyar dolarlık servet değeriyle sahip olduğu ' Türkiye'nin en zengin kadını' unvanını sağlamlaştıran İpek Kıraç'ın varlıkları 2.8 milyar dolara kadar geriledi. Mustafa Rahmi Koç ve Semahat Sevim Arsel'in de kayıpları toplandığındaKoç ailesinin haftalık kaybı 5.4 milyar liraya kadar ulaştı.

EN ÇOK KAYBEDEN OLDU

Listede yer alan isimler içerisinde en fazla kaybeden isim ise yaklaşık 3 milyar liralık kayıpla Mehmet Sinan Tara oldu.

Forbes dergisi tarafından güncellenen verilere göre Türkiye'nin en zengin isimleri şu şekilde: