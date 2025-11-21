Darende'nin İlaçsız Göyyar Lahanası, Gastromasa İstanbul'da Tanıtıldı

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Gökyar Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle ve ata tohumu kullanılarak yetiştirilen yerel değer Göyyar Lahanası, İstanbul'da düzenlenen 10. Gastromasa Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı'nda ulusal vitrine çıkarıldı.

İlaçsız üretimi, kendine has özgün aroması ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan Göyyar Lahanası, fuarda yoğun ilgi görerek Darende'nin gastronomi turizmi ve yerel ekonomisi için önemli bir farkındalık oluşturdu.

İTO Başkan Vekili Yaşık'tan Göyyar Lahanası Vurgusu

Darende kökenli İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Vekili Bahadır Yaşık, fuarın açılış konuşmasında memleketinin bu değerli ürününe özel bir vurgu yaptı. Coğrafi işaretli ve yerel ürünlerin ülke tanıtımı ile turizm sektörüne katkısının altını çizen Yaşık, gastronominin kültürel mirasın tanıtımında ve ekonomik kalkınmada önemli bir kaldıraç etkisi yarattığını belirtti.

Yaşık, "Şeflerimizin yerel değerleri araştırıp gün yüzüne çıkarması çok kıymetli. Şefimiz Ömür Akkor'un Gökyar'daki bu özel lahanayı keşfedip gastronomi dünyasına kazandırması ve bugün büyük bir talep görmesi gerçekten önemli bir başarıdır," değerlendirmesinde bulundu.

Geleneksel Yöntemlerle Yetişiyor

Gökyar Mahallesi'nde üreticilerin kendi yetiştirdiği fidelerle, tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle üretilen Göyyar Lahanası, bölge mutfağında turşu, sarma ve çeşitli yöresel yemeklerde kullanılıyor. Özgün tadı ve kokusuyla gastronomi dünyasının dikkatini çeken ürün, Darende için sürdürülebilir yerel üretimin desteklenmesi ve gastronomi turizminde daha güçlü bir konuma gelmesi hedefini taşıyor.

Bu tanıtım organizasyonu ile bölge üreticileri için yeni iş birlikleri ve pazarlama fırsatlarının oluşması bekleniyor.