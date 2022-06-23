Daha önce yabancı şirketin "Petrol yok" diyerek kapattığı kuyudan petrol fışkırdı - Haberler

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Daha önce yabancı şirketin "Petrol yok" diyerek kapattığı kuyudan petrol fışkırdı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün, yüksek kalitede olduğu öğrenildi. Gelen bu haber bölge halkını da sevince boğdu.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi. Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken 'Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.

Daha önce yabancı şirketin 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyudan petrol fışkırdı

Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve 'Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine 'Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.

Daha önce yabancı şirketin 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyudan petrol fışkırdı

Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada, bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu, bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

Daha önce yabancı şirketin 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyudan petrol fışkırdı

İhlas Haber Ajansı'nın drone ile görüntülediği alanlarda çalışmanın devam ettiği görüldü. Doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, "Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bunun da mısırı bozduğu görüldü. Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey. Buradan petrolün çıkması faydalı olur." diye konuştu.

Daha önce yabancı şirketin 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyudan petrol fışkırdı

Köyde 14 kuyu açılacağını öğrendiğini anlatan Sezgin, "Buraya tırlarla malzeme geliyor. Demek ki büyük bir şeyler var ki geliyor. 1967 yılında ben çocukken buraya yabancılar geldi ve 20-30 metrelik kuyu açıp 'Burada bir şey yok' deyip çekip gittiler. Ancak en sonunda bizim insanımız buldu bu petrolü. Mutlaka burada petrol var. Yabancı burada sana para kazandırmaz. Burada Türkiye'nin kalkınması, para sahiplerinin elini çekmesi demek. Ne zaman sen muhtaç olursun yabancı gelir buraya parasıyla para kazanır. Sende yarı aç, yarı tok kalırsın." ifadelerini kullandı.

Daha önce yabancı şirketin 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyudan petrol fışkırdı

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce bir gazeteye " Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Ayrıca geçen nisan ayında TPAO'ya, Adana'da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmişti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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