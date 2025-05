CW Enerji Yenilikçi Bayilik Sistemi ile Yurt İçi Operasyonlarını Güçlendiriyor

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren CW Enerji, yurt içi operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlayan yeni bayilik sistemini devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni bayilik sistemi kapsamında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren Viasun Enerji, Konya'nın Karatay ilçesindeki DS Solar ve Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gesmarket Güneş Enerjisi Sistemleri, "CW Plus Bayisi" olarak yetkilendirildi.

Açıklamada, yeni bayilik modelinin, teknik ve operasyonel destek, uygun tedarik koşulları, eğitim programları ve ortak pazarlama faaliyetlerini içeren çok yönlü bir yapı sunduğu bildirildi. CW Plus Bayileri, güneş panelleri, ısı pompaları, on-grid ve off-grid inverter çözümleri, sulama sistemleri için geliştirilen inverterler, lityum depolama sistemleri ve solar akıllı ev çözümleri gibi çeşitli ürünlerin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini yürütme yetkisine sahip olacak.

CW Enerji, farklı müşteri ihtiyaçlarına ve kullanım alanlarına göre şekillendirilmiş özel konsept bayilik yapıları oluşturuyor. CW Enerji Home Solutions PV konsepti, beyaz eşya, güneş paneli ürünleri ve solar akıllı ev sistemlerini içeren bir yapıda konumlanırken, CW Enerji bayilik konsepti ise on-grid ve off-grid sistemler, akıllı yaşam ürünleri, lityum depolama çözümleri, sulama inverterleri, esnek paneller ve solar akıllı ev çözümlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

CW Agri bayilik modeli, özellikle tarımsal uygulamalara yönelik solar sulama inverterleri, off-grid çözümler, lityum bataryalar ve panel ürünleri ile farklı enerji ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Enerji depolama alanına odaklanan CW Storage konsepti ise forklift, transpalet, golf aracı ve temizlik aracı gibi araçlara yönelik özel lityum batarya çözümleriyle ön plana çıkıyor.

CW Marine konsepti, denizcilik sektörüne yönelik esnek paneller, özel tasarım güç üniteleri ve off-grid çözümlerle donatılmış yapısıyla öne çıkarken, CW Heat Pump konsepti ise ev tipi, havuz tipi ve endüstriyel tip ısı pompalarıyla sürdürülebilir ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılamaya yönelik çözümlerine odaklanıyor. Bu konsept çeşitliliği sayesinde CW Enerji, farklı sektörlerdeki enerji ihtiyaçlarını karşılayan, esnek ve kapsayıcı bir bayi ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

CW Enerji, önümüzdeki dönemde oluşturduğu bayilik yapısını Türkiye genelinde 81 ilin tamamına ve yurt dışına yayarak, tüm bayi konseptleriyle sürdürülebilir enerji çözümlerini geniş coğrafyalara ulaştırmayı hedefliyor. Bu yeni yapı, CW Enerji'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme stratejisiyle de tam uyum içinde ilerliyor.

-"Hedefimiz, Türkiye'nin her bölgesinde yenilenebilir enerji çözümlerini yaygınlaştırmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, teknolojik gelişmeler ve sektörel dönüşümler doğrultusunda iş ortaklarıyla birlikte büyümeye devam ettiklerini belirterek, "Yeni oluşturduğumuz bayilik sistemi ile müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği merkeze alarak, yeşil enerji çözümlerine erişimi daha kolay ve yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu sistemle bayilerimize yalnızca ürün değil; bilgi, deneyim, strateji ve marka gücümüzü de sunuyoruz. İlk etapta üç satış noktamızla anlaşma sağladık ve kendilerini CW Plus Bayisi olarak yetkilendirdik. Bu adım, sadece bir geçiş değil; aynı zamanda daha güçlü, yenilikçi ve çevik bir ortaklık modelinin başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Sarvan, geliştirdikleri iş modelinin iş ortaklarına bölgesel güç kazandıran, gelişim fırsatları sunan ve müşteri memnuniyetini önceleyen bir yapı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitim desteklerinden lojistik avantajlara, dijital görünürlükten satış sonrası hizmetlere kadar birçok alanda bayilerimizin yanında yer alıyoruz. Hedefimiz; güvenilir, güçlü ve donanımlı CW Plus Bayilerimizle birlikte, Türkiye'nin her bölgesinde yenilenebilir enerji çözümlerini yaygınlaştırmak ve toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirmek. Bu dönüşüm sadece CW Enerji'nin değil, aynı zamanda iş ortaklarımızın da büyümesine katkı sağlayan uzun vadeli bir vizyonun parçası. Yatırımcılarımızı yalnızca bugünün değil, geleceğin de enerji liderleri haline getirmek için çalışıyoruz."