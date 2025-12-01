Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ile yürütülen ekonomik iş birliklerine yönelik önemli mesajlar verdi.

HYUNDAİ, TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETECEK

24 Kasım'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u külliyede ağırladıklarını hatırlatan Erdoğan, otomotiv devi Hyundai'ın İzmit'teki fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretmeye başlayacağını duyurdu.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Erdoğan, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'yla Türkiye-Güney Kore arasındaki geniş işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Togg'dan sonra Hyundai şirketi de İzmit'teki fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretmeye başlayacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Güney Kore ile savunma sanayisi alanında ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Nükleer güç santraline yönelik görüşmelerimiz de sürüyor. Kore Elektrik Şirketi ve Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla süreci bir adım daha ileriye taşımış olduk."