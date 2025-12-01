Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel otomotiv devi Hyundai'ın İzmit fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli otomobil üretiminde yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, bu yatırımın ülke ekonomisi ve yerli üretim için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ile yürütülen ekonomik iş birliklerine yönelik önemli mesajlar verdi.

HYUNDAİ, TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETECEK

24 Kasım'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u külliyede ağırladıklarını hatırlatan Erdoğan, otomotiv devi Hyundai'ın İzmit'teki fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretmeye başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

"ŞİMDİDEN HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Erdoğan, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'yla Türkiye-Güney Kore arasındaki geniş işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Togg'dan sonra Hyundai şirketi de İzmit'teki fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretmeye başlayacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Güney Kore ile savunma sanayisi alanında ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Nükleer güç santraline yönelik görüşmelerimiz de sürüyor. Kore Elektrik Şirketi ve Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla süreci bir adım daha ileriye taşımış olduk."

