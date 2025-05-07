Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Yenilenebilir Enerji Santralinin Açılışını Yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak bağlandığı '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesine Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşma sırasında Türkiye genelindeki yenilenebilir enerji projelerinin açılışları için çeşitli illere canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bursa'nın Karacabey ilçesine de bağlanılarak Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışı yapıldı. Karacabey'de düzenlenen törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve il protokolü katıldı.