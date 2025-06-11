Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide iyimser olmak için güçlü nedenler bulunduğunu belirterek, "2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği bir yıl olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabine toplantılarında "Bu yıl Mehmet'i sıkıştırmayın" diyerek Şimşek'in programına destek verdiği öğrenildi.
Ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, rahatlamanın ne zaman hissedileceği geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu soruya Dünya gazetesine verdiği röportajda net yanıt verdi. Şimşek, önümüzdeki döneme ilişkin güçlü bir iyimserlik içinde olduklarını belirterek, "2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak" dedi.
SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Göreve geldiği günden bu yana enflasyonla mücadelede taviz vermeyen Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarındaki kararlılığıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların güvenini kazandı. Bakan Şimşek'in, öngörülerinde dikkatli ve temkinli olduğu bilinirken, 2026 yılı için yaptığı refah vurgusu dikkat çekti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI
Kulislere yansıyan bilgilere göre; Kabine toplantılarında bazı bakanların ek yatırım ve zam talepleri gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Bu yıl Mehmet'i sıkıştırmayın. 2026 yılı refah yılı olacak" diyerek Bakan Şimşek'e destek verdiği ifade edildi.