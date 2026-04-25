Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 23,5 yıldır şehirleri abat etmenin, millete hakkıyla hizmet etmenin gayretinde olduklarını söyledi.

İstanbul başta olmak üzere tüm şehirleri merhum Turgut Cansever'in ifadesiyle "Allah'ın cemal sıfatının tecelli ettiği yerler" olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, şehirlerin altyapısını iyileştirmenin, depreme daha dirençli hale getirmenin samimi çabası içinde olduklarını belirtti.

Erdoğan, sosyal konut ve kentsel dönüşüm hamlelerinin bu gayretlerinin en somut tezahürleri olduğunu aktararak, "Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Meseleyi sadece yeni konut üretimi olarak görmedik. Şehirlerimizin emniyetini sağlamak, riskli yapı stokunu azaltmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde toplam 264 bin bağımsız bölümün yapımı da yine kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde sürüyor. İstanbul'un dönüşüm sürecini daha da hızlandırmak için 'Yarısı Bizden' kampanyasını hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 316 bin bağımsız bölümü 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil ettik. Kampanya kapsamında 83 bin bağımsız bölümde dönüşüm tamamlandı, 233 bin bağımsız bölümün ise proje ve inşa çalışmaları devam ediyor. Şu gerçeğin altını bugün bir kez daha çizmek durumundayım. İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, daha öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul, afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur. Onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Gelin bu kampanyaları, bu fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda ayrı bir hassasiyet beklediğimi bugün bir kez daha ifade ediyorum."

"Acıdan rant devşirmek isteyen deprem turistlerine aldırmadan canımızı dişimize taktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm alanında bunları yaparken deprem bölgesinde de tam bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını anlattı.

53 binden fazla canı yitirdikleri 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerden hemen sonra deprem konutlarının temelini 15 gün içinde attıklarını dile getiren Erdoğan, "İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 174 ayrı proje alanında, 3 bin 500 şantiyede 200 bini aşkın personelle çok kısa bir süre içinde deprem bölgemizi yeniden imar ve ihya ettik. 11 ilimizi parklarıyla, bahçeleriyle, altyapısıyla, çarşıları, tarihi yapıları, sokak, meydan ve caddeleriyle yeniden ayağa kaldırdık. Acıdan rant devşirmek isteyen deprem turistlerine aldırmadan canımızı dişimize taktık. 'Hükümet bu enkazın altında kalır.' umuduyla başarısız olmamızı bekleyenlere en güzel cevabı tarihi bir başarıya imza atarak verdik. İşte sizler de gördünüz. Geçtiğimiz 27 Aralık'ta, yani depremin üzerinden 3 sene bile geçmeden tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar." ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen şehirlerde üretim, ticaret, eğitim ve sosyal hayatın eski ritmiyle canlılığına yeniden kavuştuğunu söyledi.

"Rabbim bizleri böylesine çetin imtihanlarla bir daha sınamasın" diyen Erdoğan, "Asrın Felaketi"nde yitirdikleri canları bir kez daha rahmetle andı.

Erdoğan, "Yine bu vesileyle yaşadıkları onca acıya rağmen en başından itibaren devletine inanan depremzedelerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahada fedakarca ter döken işçi, memur ve mühendislerimize, TOKİ'mize, yüklenici firmalarımıza, şehirlerimizin küllerinden doğmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"Bunların hiçbiri ana muhalefet partisinin umurunda dahi değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Yapılanı karalamanın, hizmet edene, iş ve ticaret üretene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Bizim gündemimizde İstanbul'la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var, içi avro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var."

Kendilerinin Mahalli İdareler Seçimi ve Genel Seçimler'de sandıktan çıkan iradeye milletin emaneti olarak baktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Onlar ise belediyeleri adeta yağmalanacak bir ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, trafik artık katlanılamaz hale gelmiş, en temel hizmetlerde aksamalar oluyormuş. Meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş. Bunların hiçbiri ana muhalefet partisinin umurunda dahi değil." dedi.

"Mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin, sadece milletin gündeminden değil, aynı zamanda tarihinden de kopuk olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu mehter marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil, mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya'nın o meşhur şarkısındaki gibi 'Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça?' Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe 'Allah bunlara akıl fikir versin.' demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor."

(Sürecek)