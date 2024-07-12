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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

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NATO toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere ek zam için "Ben dönene kadar bu işi bitirin" talimatı verdiği öğrenildi. Çalışmanın önümüzdeki hafta kabine toplantısına gelmesi bekleniyor. Çalışmaya son hâli verildikten sonra bizzat Erdoğan tarafından açıklanacak.

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili belirsizlik devam ederken devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği öğrenildi. Erdoğan'ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, "Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi'nden Türkiye'ye dönene kadar bu işi bitirin" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın bugün yurda dönmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, hafta başında, AK Parti'nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde net bir formül ortaya konulamayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

TÜM FOMÜLLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak Hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

HIZLA MECLİS'TEN GEÇİRİLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin torba yasaya eklenerek hızla Meclisten geçirilebileceği üzerinde duruldu. Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yapılacak yüzde 24,73 oranındaki zamma rağmen 1,7 milyon emeklinin maaşı, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle 10 bin lirada kalıyor. Ekonomi kurmayları tüm alternatifleri masaya yatırarak etki analizlerini yapıyor. Çalışmada hakkaniyetli bir sistem ön planda tutuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (12)

Leven Ergün:

ÜLKE İNSANINA YAPILAN ZULMÜN FİLİSTİNE YAPILANDAN FARKI NE ANLAMIŞ DEĞİLİM

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Sefa Altun:

2024 EMEKLİLER YILI BİR DEFA DAHA KUTLU OLSUN..

yanıt28
yanıt1
VEFA:

Sanki savaşa gireceğiz de ona karar verilecek. Alt tarafı emekliye üç beş kuruş zam yapacaksınız, hepsi bu!..

yanıt24
yanıt2
MUSTAFA GÜL:

Yapacakları 2 bin TL zam için günlerce algı yaptılar. Aklın durduğu yer.

80
3
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Gokay Ergul:

Emekliyi uyutmaya oyalamaya devam sadaka verir gibi 2 lira 2,5 lira zam din iman Allah korkusu olan siyasiler unutmasın ki bu dünyanın bir de mahşeri var hak yiyende Hak kalmaz

55
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necdet:

Bu gidişle en az prim ödeyenle en fazla ödeyen aynı olacak

36
1
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Casus:

Şimdi yüzde iki zam yapar sonra elimizden geldiğini fazlasıyla yaptım der!

36
1
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soner keskin:

Haksızlık olmaması için tüm emekli maaşlarına seyyanen zam verilmeli

9
0
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Mehmet Kabagöz:

En düşük maaş alanlara değil tüm emeklilere zam istiyoruz ayrımcılık yapmayın zamanında yüksek prim ve vergi ödeyenin günahı ne tüm emeklilerin maaşları yetersiz sadece zengin , mal varlığı çok olanların emeklileri memnun ne gelirse bunların yüzünden emekliler zor durumda bir ses çıkarmadan otursalar yeter.

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Uğur RİZE:

Keske bütün insanlar ekonomik eşit olsa herkes aynı para alsa kimse kimseden üstün olmasa kur an da olduğu gibi herkes aynı olsa eşitlik budur .

1
0
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