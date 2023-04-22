Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler için 10 müjdeyi art arda sıraladı: Çiftçilere 0 faizli hayvancılık kredisi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattıklarını belirtti.

"650 BİN YENİ YUVA YAPIYORUZ"

Çiftçilere 10 ayrı müjdenin ayrıntılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, tabiatla barışık yaşayarak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Son depremlerin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. Gününden itibaren inşaatlara başladık. Tespitlerimiz doğrultusunda deprem bölgesinde deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

"105 BİNİN ÜZERİNDE KONUTUN YAPIMINA BAŞLADIK"

Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık. Sadece konut yapmıyoruz, yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. Bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak istihdamı da gözetiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız.

"5 YILDA İSTANBUL'DA RİSKLİ BİNA BIRAKMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız yarısını da çok uygun şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunduk. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz.

"BİZ İŞ YAPMANIN PEŞİNDEYİZ"

Bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki, ne Ankara'nın başındaki, ne İzmir'in başındaki belediye başkanlarından hiçbir şey olmaz. Biz iş yapmanın peşindeyiz, bunlar da her konuda yaptıkları gibi projelerimize takoz olma peşinde. Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğumda susuzluk vardı, çöp vardı meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi CHP, büyükşehirde de ilçede de o vardı. Bunlara 5 koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler.

"10 KÖY EVİNİN ANAHTARLARINI TESLİM EDİYORUZ"

11 vilayeti Cumhur İttifakı olarak dolaştık. İlk temelleri atışımızın 60. Gününde inşasını tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

ÇİFTÇİLERE 10 YENİ MÜJDE

Bugün çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.

"0 FAİZLİ HAYVANCILIK KREDİSİ VERECEĞİZ"

İkinci olarak afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek.

İLK EVİM KAMPANYASINDA ÇİFTÇİLERE AYRICALIK

Üçüncü olarak afet alanları dışındaki bölgelerde, buralarda yaşayan gençler başta olmak üzere bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize İlk Evim kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

EV YAPMAK İSTEYENLERE UYGUN ŞARTLI FİNANSMAN

Hala köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.

ET VE SÜT ÜRETİM MERKEZLERİNE TEŞVİK

Beşinci olarak, ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Böylece hayvan varlığımızı yükseltirken diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedefliyoruz.

AİLE TİPİ İŞLETMELERE ASGARİ ÜCRET GARANTİSİ

Altıncı olarak, sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az 1 asgari ücret garantisi vereceğiz.

"TARIMSAL ÜRETİMDE BASINÇLI SULAMA ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Yedinci olarak, tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte elde edilmesini sağlayacağız.

"SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ"

Sekizinci olarak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem üreticimizin gelirini güvence altına alarak hem arz güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz.

SERA YATIRIMLARINA DAHA FAZLA DESTEK

Dokuzuncu olarak, jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.

KARADENİZ GAZINDAN ÜRE SAĞLAYACAK FABRİKA KURULUYOR

Onuncu olarak, tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi, azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak'ta kuruyoruz. Bay bay Kemal ve onun yandaşları, doğal gazın Karadeniz'de, Sakarya'da nasıl yandığını görmediniz mi? Yakında bu fabrikanın da inşasına başlıyoruz."

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023