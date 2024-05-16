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Çukurova'daki Tarım Üreticileri Sorunlarına Destek Bekliyor

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'daki tarım üreticilerinin sorunlarına etkin çözümler bulunması için ilgili kurum ve kuruluşların desteklerini beklediğini söyledi. Tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'daki tarım üreticilerinin sorunlarına etkin çözümler bulunması için ilgili kurum ve kuruluşların desteklerini beklediğini söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretiminde kritik bir rol oynayan Çukurova'da tarım üreticilerinin son dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve bu sorunların tarımın sürdürülebilirliğini tehdit etmekte olduğunu söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Kuraklık, sulama sistemlerindeki verimsizlik (vahşi sulama sistemleri) ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi faktörler tarımın temel kaynağı olan su sorununu derinleştirmektedir. Artan sıcaklık, kuraklık ve ekstrem hava olayları gibi iklim değişikliği etkileri, ürün verimliliğini düşürmekte ve tarımı daha riskli hale getirmektedir. Üreticiler, ürünlerini uygun fiyatlarla pazarlama konusunda zorluklar yaşamaktadır. Büyük market zincirlerinin baskısı altında kalan yerel üreticiler, adil fiyatlandırma ve pazarlama imkanlarına erişim konusunda zorlanmaktadır. Genç nüfusun tarımsal işlere ilgisinin azalması, tarım işgücü açığının artmasına neden olmuştur. Tarım sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün eksikliği, verimliliği de olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

"Çukurova'daki tarım üreticileri sorunlarına destek bekliyor"

Çözüm önerilerine de değinen Doğan, "Su yönetimi politikalarının güncellenmesi ve suyun etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik eden projelerin desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca modern sulama tekniklerinin benimsenmesi ve su tasarrufu sağlayan uygulamaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi önemlidir. Tarım üreticilerine pazarlama konusunda destek sağlayan kooperatifler ve birlikler kurulabilir veya mevcuttakiler güçlendirilebilir. Ayrıca yerel ürünlerin tanıtımı ve markalaştırılması için kampanyalar düzenlenebilir, yurt dışında yeni pazarlar oluşturulabilir. Tarım sektörünü cazip hale getirmek için gençlere yönelik eğitim ve istihdam programları düzenlenebilir. Tarımsal üretimin modernizasyonu ve dijitalleştirilmesiyle birlikte iş gücü verimliliğini artırmak için teknolojik yeniliklere yatırım yapılmalı ve destek verilmelidir. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tarımın iklim dostu uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Su ve enerji verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen politikaların uygulanması önemlidir. Çukurova'daki tarım üreticileri, bu sorunlara etkin çözümler bulunması için ilgili kurum ve kuruluşların desteklerini beklemektedir. Tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Akın Çukurova Yüreğir Ekonomi Güncel Haberler

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