Çubuk Belediyesi Tarım Projesiyle Sarımsak Üretimine Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından üretilen sarımsağın hasadı başladı. Çubuk Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak amacıyla yaklaşık 15 dekar arazide sarımsak üretimi yapıyor. Hasat edilen sarımsaklar turşu üretim tesislerine taşınıyor. Proje, çiftçilere yeni bir gelir kapısı olmayı hedefliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmak amacıyla belediye tarafından üretilen sarımsağın hasadına başlandı.

Çubuk Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün, tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında yaklaşık 15 dekar arazide ürettiği sarımsağın hasadı sürüyor.

Belediye çalışanları tarafından hasat edilen sarımsaklar, kamyonetlerle üretiminde kullanılmak üzere turşu üretim tesislerine taşınıyor.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, çalışmalarının çiftçilere yeni gelir kapısı olacağına inandığını vurgulayarak, "Bu tip ekim alanlarını artırarak, yeni teknikler kullanarak mevcut pazarın ihtiyacını karşılayacağız. Çubuk sarımsağının turşularımızda kullanılmasını sağlamak, en önemli amaçlarımızdan biri. Çubuk'u ön plana çıkartan salatalık, domates, fasulye, biber ve kavunun yanına sarımsağı da ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarımsak hasadına katılan belediye çalışanlarından Atiye Savaş ise kendi elleriyle diktikleri sarımsağın hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu işi yaptığımızdan dolayı arkadaşlarımızla mutluyuz. Sarımsaklar turşu yapımında kullanılacak. Sarımsaklarımız çok güzel. İnşallah ilçemizde yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Aysel Göçmen de turşuda kullanılan sarımsağı bundan sonra ilçelerinde üreteceklerini belirterek, "Bu yıl ilk defa ürettik, şimdi hasadını yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Sarımsak olmazsa turşu da olmaz." dedi.