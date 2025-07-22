Çoruh Nehri Barajları, Türkiye Ekonomisine 148 Milyar TL Katkı Sağladı

TÜRKİYE'nin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerinde faaliyet gösterip, 'Çoruh'un gerdanlıkları' olarak adlandırılan Yusufeli, Deriner, Muratlı, Artvin ve Borçka barajları, işletmeye alındıktan bugüne kadar 55 milyar kilovatsaate yakın enerji üreterek, milli ekonomiye 148 milyar TL katkı sağladı. Artvin Valisi Turan Ergün, "Bu suyu son damlasına kadar kullanıyoruz. Artvin sınırları içerisinde her damla su 5 defa kullanılarak elektrik üretiyor. Çoruh Nehri'nin kot farkından yararlanarak bu gerdanlıklar milli ekonomiye bu katkıyı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğup, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra 2'nci, Türkiye'nin ise en hızlı akan 431 kilometrelik uzunluğundaki Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen Yusufeli, Borçka, Deriner, Muratlı ve Artvin barajlarıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. 'Çoruh'un gerdanlıkları' olarak da adlandırılan barajlar, enerji üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Çoruh Vadisi'ndeki kot farkı sayesinde aynı su 5 kez elektrik üretiminde kullanılabiliyor. Hizmete açıldıkları günden bu yana toplam 55 milyar kilovatsaate yakın enerji üreten barajlar, Türkiye ekonomisine yaklaşık 148 milyar TL katkı sundu. Muratlı Barajı'nda 8 milyar 300 milyon, Borçka Barajı'nda 15 milyar 940 milyon, Deriner Barajı'nda 20 milyar 70 milyon, Artvin Barajı'nda 7 milyar 377 milyon, 3 yıl önce devreye alınan Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli Barajı'nda ise bugüne dek 3 milyar 185 milyon kilovatsaati aşkın enerji üretildi.

'SUYU SON DAMLASINA KADAR KULLANIYORUZ'

Çoruh üzerinden kurulan 7 barajın 5'inin yer aldığı Artvin'de barajlardaki enerji üretimine ilişkin konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin'in coğrafyasını şekillendiren temel nehir Çoruh Nehri'dir. Çoruh Nehri üzerinde toplamda 7 baraj vardır. Bunların 5 tanesi Artvin il sınırları içerisindedir. Muratlı Barajı 2005, Borçka Barajı 2007, Deriner Barajı 2014, Artvin Barajı 2016, Yusufeli Barajı ise 2023 yılında devreye girmiştir. 2005 yılından itibaren Çoruh Nehri'ne gem vurulmaya başlanmış ve bu gerdanlıklar dizilmiş. Bu 5 baraj kurulduğundan beri şu ana kadar ürettiği toplam elektrik miktarı yaklaşık 55 milyar kilovatsaat olmuştur. Bunun mili ekonomiye katkısı da 148 milyar liraya ulaşmıştır. Artvin, bir orman ve su kentidir. Bu suyu son damlasına kadar kullanıyoruz. Artvin sınırları içerisinde her damla su 5 defa kullanılarak elektrik üretiyor. Çoruh Nehri'nin kot farkından yararlanarak bu gerdanlıklar milli ekonomiye bu katkıyı sağlamaya devam ediyor" dedi.

'BARAJ TURİZMİNİ DOĞA TURİZMİNE KATMAK İSTİYORUZ'

Barajların bölgeye gelen turistlerin de ilgi odağı olduğunu kaydeden Vali Ergün, "275 metre gövde yüksekliğindeki Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en yüksek dünyanın da 5'inci en yüksek barajıdır. Deriner Barajı da 250 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajıdır. Bu barajları insanlar merak ediyor. Özellikle yerli turistler sıklıkla gelmek istiyor. Deriner Barajı'nda baraj müzemiz var. Müzede Çoruh Vadisi üzerindeki barajların birer minyatürü var. Barajlar hakkındaki teknik bilgi, baraj yapımında işçilerin geçirdiği bir günün simüle edildiği ve barajları anlatılan sinevizyon bir gösterimiz var. Artvin'deki baraj turizmini doğa turizmine katmak istiyoruz" diye konuştu.