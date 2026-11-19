Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan COP31 çerçevesinde "İklim Teknolojisi Uygulama Açığını Kapatmak: Gelişmekte Olan Ülkeler ve BTI" başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek, panelde yaptığı konuşmada, iklim teknolojilerinin emisyonları azaltmak, iklim direncini artırmak ve iklim değişikliğinin nedenleriyle mücadele etmek açısından son derece kritik olduğunu belirterek, enerji, ulaşım, tarım ve ağır sanayi gibi pek çok sektörü dönüştürdüğünü, gıdanın, malların ve enerjinin üretimini yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Sağlam politikalar ve sosyal ve ekonomik tedbirlerle iklim değişikliğine karşı önemli bir çözüm sunulduğunu dile getiren Sarıçiçek, umut vadeden teknoloji ile sahadaki uygulama arasında zaman zaman ölüm vadisi olarak adlandırılan boşluğu aşmak için pek çok unsurun bir araya gelmesi gerektiğini anlattı.

Sarıçiçek, "Bugün bu uygulama boşluğunu kapatmaya yönelik uluslararası ve ulusal düzeydeki bazı mekanizmaları konuşacağız." dedi.

"Teknoloji transferine çok dar odakla bakılan durumdan çok daha geniş odağa evrildik"

Stratejik Çalışmalar ve Yönetim Merkezinde (CGEE) iklim uzmanı ve teknik danışman, aynı zamanda Birleşmiş Milletler İklim Teknolojisi Merkezi ve Ağı (CTCN) Danışma Kurulu üyesi Emilly Caroline Costa Silva da iklim rejiminde teknolojiyi ele alış biçimi açısından önemli bir evrim geçirildiğine dikkati çekerek, "Teknoloji ihtiyaç değerlendirmesi süreci oturmuş ve yapılandırılmış durumda. Bugün 100'den fazla gelişmekte olan ülkenin teknoloji ihtiyaç değerlendirmesi var. Yani ülkeler hangi teknolojilere ihtiyaç duyduklarını biliyorlar ya da belli ölçüde biliyorlar. Teknoloji transferine çok dar odakla bakılan bir durumdan bugün çok daha geniş bir odağa evrildik." diye konuştu.

Silva, toplulukların taşkınları önlemek ya da taşkınların tarımsal faaliyetlerini etkilememesini sağlamak için basit ve düşük maliyetli teknolojileri nasıl kullanabileceklerine dair örnekler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Erken uyarı sistemleriyle ilgili teknik yardımlar da var. Her zaman söylediğimiz gibi teknoloji mekanizması teknoloji açısından tarafsızdır. Elbette iklime odaklanması, azaltım ve uyum teknolojilerini kapsaması gerekiyor ancak tüm sektörler için her türlü teknolojiye açık. Yani teknoloji açısından tarafsız. Bu noktaya gelmek bile başlı başına bir evrimdi, teknik yardım sağlamak, ülkelerin teknoloji ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olmak, teknoloji planları oluşturmalarına ve teknolojileri kamu politikalarına dahil etmelerine destek olmak. Buraya kadar gelmeyi başardık. Ancak şimdi, ülkelerin bu planlarla fiili uygulama için kaynak seferber etmelerine yardımcı olacak yapılandırılmış süreçleri hayata geçirmemiz gerekiyor."

"CTCN, 31 ülkede proje uygulayan yaklaşık 10 milyon dolarlık hibeye sahip"

Yeşil İklim Fonu'nda (GCF) iklim politikası uzmanı Hansol Park da GCF'nin iklim eylemine yönelik dünyanın en büyük özel kapasite geliştirme programını yürüttüğünü belirtti. Park, şunları söyledi:

"CTCN, 31 ülkede proje uygulayan yaklaşık 10 milyon dolarlık hibeye sahip. Onlarla, güçlü bir proje portföyü oluşturmayı amaçlayan imkanımızı kullanarak güçlü proje teklifleri hazırlanmasına zemin oluşturmaya odaklanan girişimlerde de birlikte çalışıyoruz. Elverişli ortam tarafını destekleyebiliyoruz, proje hazırlama pencerelerini kullanarak bir fikir olarak önerilen şey ile bu konsepte yatırım yapılması, yani onun yatırım yapılabilir projeye dönüştürülmesi arasındaki boşluğu kapatabiliyoruz, fikirler yeterince olgunlaştığında da bu fikrin, gerçekten gerekli finansmanı alıp sahada somut etkiye dönüşmesi için milyarlarca doları devreye sokabiliyoruz."

"Hedef Odaklı Projeler'de temel önceliğimiz para değil, zamandı"

TTGV İnovatif Teknolojiler Direktörü Dr. Serdar Gökpınar da birçok alanda AR-GE'nin hala sürdüğünü, pek çok teknolojinin halihazırda laboratuvar aşamasında olduğunu söyleyerek, bunların ölçeklendirilip fayda sağlamasının çok zaman alacağını kaydetti.

Gökpınar, bir yıldır Hedef Odaklı Projeler adını verdikleri yeni bir modeli denediklerini anlatarak, "Burada temel önceliğimiz para değil, zamandı. Demonstrasyon ve teknoloji projelerinin her zamankinden daha hızlı ilerlemesi gerektiğini, paranın ise onlar için bir sorun olmaması gerektiğini söyledik, bu projelerde süreyi sınırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok güçlü gıda sanayisine sahip olduğunu anlatan Gökpınar, atıkları ortadan kaldırmak, bunları yüksek kaliteli protein izolatlarına dönüştürmek ve gıda demonstrasyonlarına taşımak için bu sektörle birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Bu süreç karşılıklı güven ve işbirliği de gerektiriyor"

ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Necip Üner ise TTGV'nin çok güzel program geliştirdiğini, bir plan üzerinde uzlaşabildiklerini ve finansmanı aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu süreç karşılıklı güven ve işbirliği de gerektiriyor. Mümkün olan en uygulanabilir planı ortaya koymanız gereken bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Teknoloji geliştiren insanların her şeyi yapamayacağına, bir teknolojinin geleceğinin tamamını göremeyeceğine inanıyorum. Proje netleşip finansman güvence altına alındıktan sonra ki bu ancak bir vizyonla mümkün olabilir ve bence ihtiyaç duyulan üçüncü şey de bu, insanlara bu teknolojinin hayata geçirilebileceğini göstermek için ne yapmanız gerektiği sorusu geliyor."

Geliştirmeye çalıştıkları teknolojinin, muhtemelen en yavaş hareket eden ve bir şeyleri değiştirme konusunda en büyük ataleti olan sektörlerden birine yöneliklerini anlatan Üner, "Bireyler olarak günlük yaşamımızı değiştirerek iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkı sağlayabiliriz. Ancak toplam karbon emisyonlarına baktığınızda, en az yüzde 40'lık kısmın kimya sanayisinden geldiğini ve bireysel olarak bu konuda gerçekten bir şey yapamayacağınızı görüyorsunuz. Bu devasa pay çok fazla inovasyon ve çok fazla risk almayı gerektiriyor. İlginç olan şu ki bu emisyonlara fiilen katkıda bulunan önde gelen şirketlerin ve kurumların çoğu değişim konusunda çok yavaş çünkü kazançları çok büyük ve gerçekten risk alamıyorlar." şeklinde konuştu.

Üner, teknoloji yoksa finansman olsa bile hiçbir şey yapılamayacağına işaret ederek, "Finansman bulabilmek için de teknolojiye sahip olmanız gerekiyor ve finansmanla birlikte demonstrasyon yapmanız gerekiyor. Teknolojiyi laboratuvarın dışına çıkarmak istediğiniz anda üzerinize yeni bir sorumluluk biniyor ve demonstrasyonu gerçekleştirene kadar süreci takip etmeniz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA