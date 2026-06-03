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Öz İplik-İş'ten Uşak'ta Colin's önünde basın açıklaması

Öz İplik-İş'ten Uşak'ta Colin's önünde basın açıklaması
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Öz İplik İş Sendikası, Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamaları kapsamında Uşak'taki Colin's mağazası önünde grev sürecine ilişkin açıklama yaptı. Sendika, işçilerin 34 gündür grevde olduğunu belirterek, emeğin onuru ve sendikal haklar için mücadele ettiklerini vurguladı.

Öz İplik İş Sendikası'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamaları kapsamında, Uşak'ta da Colin's mağazası önünde bir açıklama yapıldı.

Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan tarafından yapılan açıklamada, sendikanın örgütlü bulunduğu Colin's Eroğlu Moda işyerlerinde devam eden grev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Colin's Eroğlu Moda işçilerinin 34 gündür grevde olduğu belirtilerek, mücadelenin yalnızca ücret talebinden ibaret olmadığı, emeğin onuru, sendikal haklar ve adalet mücadelesi olduğu vurgulandı.

Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan, işçilerin anayasal ve yasal haklarını kullanarak sendikal örgütlenmelerini tamamladığını, Öz İplik İş Sendikası'nın işyerindeki yetkili sendika olduğunu belirterek, işverenin toplu iş sözleşmesi sürecine yaklaşımını eleştirdi. Turan, "İşçilerin iradesi nettir. Toplu iş sözleşmesi hakkı pazarlık konusu yapılamaz. Emeğimizi, haklarımızı ve onurumuzu savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Turan açıklamasında Colin's mağazalarında satılan ürünlerin arkasında binlerce emekçinin alın teri bulunduğuna da dikkat çekilerek, tekstil sektöründe yaşanan sorunların faturasının yalnızca işçilere kesilemeyeceği ifade etti.

Eroğlu Moda ile ticari ilişkileri bulunan uluslararası markalara da çağrıda bulunan Turan, çalışma yaşamında yaşanan hak ihlallerine karşı sessiz kalınmaması ve işçilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Tüketicilere de seslenilen açıklamada, emeğe saygılı ve adil üretimi esas alan bir anlayışın desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasının sonunda Uşak İl Başkanı Esat Deniz Turan tarafından Öz İplik İş Sendikası'nın grev sürecindeki kararlılığı bir kez daha ifade edilerek, "Haklıyız, örgütlüyüz, birlikte güçlüyüz. Öz İplik İş varsa mücadele var" mesajı verildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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