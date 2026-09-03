İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Talepleri Yüzde 112 Arttı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası'nda kent yaşamının değişim ve dönüşümünü farklı göstergeler üzerinden ortaya koyan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2026 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'ndaki elektrik abonelerine ilişkin verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanan rapor, kentsel dönüşümden taşınma hareketlerine, konut yoğunluğundan demografik yapıya ve elektrik tüketimine kadar kentin değişimine ilişkin önemli göstergeler sundu.

Rapora göre, 2026'nın ilk yarısında en dikkat çekici hareket kentsel dönüşümde yaşandı. Kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talepleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112 artarak 18 bin 110'dan 38 bin 420'ye yükseldi. Avrupa Yakası'nda 2021'den bu yana kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talebinde bulunanların toplamı ise 210 bin 651'e ulaştı.

Bu dönemde kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırılan 38 bin 420 aboneliğin 32 bin 820'sini mesken, 5 bin 600'ünü diğer abonelik grupları oluşturdu. Kentsel dönüşüm kaynaklı en fazla abonelik sonlandırma talebi 7 bin 823 ile nisan ayında geldi. İlçe bazında ise Bahçelievler, 5 bin 149 taleple ilk sırada yer aldı. Bahçelievler'i 4 bin 398 taleple Küçükçekmece ve 4 bin 367 taleple Avcılar izledi. Kentsel dönüşüm kaynaklı abonelik sonlandırmadaki oransal artışta ise Esenler ve Güngören dikkat çekti. Esenler'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'ün üzerinde artış kaydedildi. Öte yandan, 38 bin 420 taleple birlikte 2021'den bu yana kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırılan abonelik sayısı 210 bin 651'e ulaştı.

Türkiye genelinde kilometrekare başına ortalama 55 konut abonesi düşerken, İstanbul Avrupa Yakası'nda bu sayı 1133'e ulaştı. İlçeler bazında kilometrekare başına en fazla konut abonesi 15 bin 115 ile Gaziosmanpaşa'da yer aldı. Onu 14 bin 843 ile Şişli, 12 bin 750 ile Kağıthane izledi. Çatalca kilometrekare başına 34 konut abonesiyle en düşük yoğunluğa sahip ilçe oldu.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki toplam taşınma hareketinde ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşandı. 2026'nın ilk 6 ayında 239 bin 963 taşınma hareketi gerçekleşirken, bunların yüzde 71'i ikinci el, yüzde 29'u yeni gayrimenkullerde gözlendi. Toplam taşınma hareketleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı, günlük yeni gayrimenkule geçiş sayısı da 400'den 380'e geriledi.

2021'den bu yana İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam 2 milyon 776 bin 979 geçiş hareketi yaşanırken bunların 844 bin 902'si yeni, 1 milyon 922 bini ikinci el gayrimenkullere yönelik oldu. İlçeler bazında taşınma hareketinde Esenyurt 32 bin 550 ile ilk sırada yer aldı. Onu Küçükçekmece, Bağcılar ve Kağıthane izledi. En az taşınma 1652 ile Çatalca'da görüldü.

Meskenlerde elektrik tüketimi yüzde 1,25 arttı

Raporda Avrupa Yakası'ndaki meskenlerin elektrik tüketimine ilişkin verilere göre meskenlerdeki elektrik tüketimi 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,25 arttı. İlçe bazında tüketim artışında Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir öne çıkarken, Güngören, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda gerileme yaşandı.

Türkiye'de nüfusuyla birçok ili geride bırakan Esenyurt, toplam tüketimde de liderliğini korudu. Bu dönemde Avrupa Yakası'ndaki toplam tüketimin yüzde 9,78'i Esenyurt'ta gerçekleşti. Çatalca'nın toplam tüketimdeki payı ise yüzde 1'in altında kaldı. Güngören ve Beyoğlu da mesken tüketimindeki payları bakımından sonlarda yer aldı.

Konut başına aylık ortalama elektrik tüketiminde Sarıyer 271 kilovatsaatle birinci olurken, onu 262 kilovatsaatle Beşiktaş, 258 kilovatsaatle Başakşehir ve 257 kilovatsaatle Büyükçekmece izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, teknolojik altyapıları sayesinde abonelerinin hareketlerini anlık olarak takip edebildiklerini belirterek, "İstanbul Avrupa Yakası'nda kent yaşamının nasıl değiştiğini farklı başlıklardaki veriler üzerinden izleyebiliyoruz. Pek çok sektör tarafından ilgiyle takip edilen raporumuz, İstanbul'un hangi bölgelerinde nüfus ve konut hareketliliğinin yoğunlaştığını, kentsel dönüşümün hangi ilçelerde hız kazandığını ve kentteki yaşam biçiminin nasıl değiştiğini anlamamıza önemli bir katkı sağlıyor. 2026'nın ilk yarısına yönelik verileri içeren yeni raporumuz, özellikle kentsel dönüşümün hızlandığını göstermesi açısından çok değerli bilgiler içeriyor. Bu verilerin karar vericilerden yerel yönetimlere, yatırımcılardan gayrimenkul sektörüne kadar uzanan geniş bir kesim için güvenilir bir referans oluşturduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA