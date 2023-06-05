Çinli şirketler ABD'deki mücevher fuarına katıldı

Laboratuvarda elmas üreten 50'den fazla Çinli şirket, yurt dışı pazarını daha da geliştirme hedefiyle ABD'nin Las Vegas kentinde devam etmek mücevher fuarına katıldı. Çinli şirketler fuar sayesinde yurt dışı pazarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Laboratuvarda elmas üreten 50'den fazla Çinli şirket, yurt dışı pazarını daha da geliştirme hedefiyle ABD'nin Las Vegas kentinde devam etmek mücevher fuarına katıldı. Çinli şirketler fuar sayesinde yurt dışı pazarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Kuzey Amerika'nın önde gelen mücevher fuarlarından biri olan ve her yıl düzenlenen JCK Fuarı, Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Laboratuvarda üretilen elmaslar, laboratuvar elması veya mühendislik elmasları olarak da biliniyor. Bilim insanları tarafından laboratuvarlarda oluşturulan bu elmaslar toprakta oluşmuş elmaslarla aynı kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri taşıyor.

ABD ve diğer bazı ülkelerde giderek daha popüler hale gelen söz konusu elmasların satışları da gittikçe artıyor.

Uluslararası pazar araştırma raporları ve pazar verileri için önde gelen bir kaynak olan ResearchAndMarkets.com tarafından Mart ayında yayımlanan bir rapora göre, laboratuvarda üretilen elmasların küresel pazarı 2022 yılında 22,45 milyar ABD doları değerindeydi ve 2028 yılına kadar 37 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

2018'de Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde kurulan Çinli bir şirket olan Tanghe Technology'nin başkanı Tang Jingjing, "Laboratuvarda elmas üreten Çinli şirketlerinin, JCK Fuarı'nda birlikte yer alması, Çinli markaların ve ürünlerin pazarda bilinirliğini ve tanınırlığını artırmaya yardımcı oluyor" dedi.

Tanghe Technology şirketi şimdiye kadar yılda 1 milyon karatın üzerinde işlenmemiş elmas üretti.

Çin'in laboratuvarda üretilen elmas sektöründe önde gelen bir şirket olan Henan Liliang Elmas Limited Şirketi'nin pazarlama müdürü Zhou Zhihua ise, "Çin, dünyanın en büyük laboratuvar elması üreticisi konumunda bulunuyor. Kuzey Amerika ise, laboratuvarda üretilen elmaslar için en büyük küresel pazar olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

2010 yılında kurulan ve geçen yıl New York'ta bir ofis açan Liliang Elmas, diğer ürünlerin yanı sıra yılda 10 milyon karat işlenmemiş elmas ve 600.000 parça işlenmiş elmas ile mücevher üretebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor.

(XHTV)