Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 154 ülke katılıyor

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılım sağlayarak düzenleniyor. CIIE, Çin'in yeni kalkınma paradigması için bir vitrin, yüksek standartlı dışa açılım bir platform ve tüm dünya için kamu yararı sağlayan bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 2 Kasım 2023

1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndan (CIIE) çeşitli görüntüler

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenleniyor.

Bu yılki CIIE'ye en az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılım sağlanıyor.

Dünyanın ilk ithalat odaklı ulusal fuarı olan CIIE, Çin'in yeni kalkınma paradigması için bir vitrin, yüksek standartlı dışa açılım bir platform ve tüm dünya için kamu yararı sağlayan bir etkinlik.

"Son 6 yıldır CIIE'ye katılıyoruz ve bu fuarı muazzam bir fırsat olarak görüyoruz. Fuar, hem dünyanın Çin'e açılan hem de Çin'in dünyaya açılan penceresi olarak çifte görev görüyor. Çin inovasyonunun en iyilerini, teknolojinin en iyisini bulabileceğiniz bir yer. Müthiş bir etkileşim ve inovasyon platformu. Çin'de yarattığımız inovasyonumuzu Çin ve dünyanın geri kalanı için sergileyeceğiz. Bu fuarın ortağı olduğumuz için gurur duyuyoruz."

"Çin Uluslararası İthalat Fuarı, bizim için bir fırsat penceresi, bu nedenle Shanghai'ya gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu, Çin'deki fırsatlara açılan bir pencere çünkü bizi tedarik zincirinin her kademesiyle tanıştırıyor.

CIIE'deki uzmanlık seviyesinin mevcudiyetinden kuşkum yok. Ayrıca organizasyon seviyesinin de mükemmel olacağını biliyoruz. Binlerce ziyaretçinin gelmesini bekleyebiliriz, dolayısıyla buna hazırlıklıyız, tüm numunelerimizle hazırlıklıyız. Tüm bu uzmanlık düzeyleri CIIE'de bize fayda sağlayacak, fırsatları keşfetmemize ve bunu gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olacak şekilde mevcut."

"Çin, Danfoss için kritik bir pazar ve Çin'in yeşil büyümeye odaklaması, kendimizi doğal olarak Çin'in sürdürülebilirlik ekosisteminin önemli bir bileşeni olarak görmemizi sağlıyor."

Çin'i "ikinci iç pazarımız" olarak görüyoruz. İşimiz son 27 yılda hızla büyüdü. Büyümemizin bir sonraki aşamasında, Çin'deki yeşil dönüşümü hızlandırmayı ve Çin'in çifte karbon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz. CIIE'ye bu yıl ve sonrası için büyük başarılar diliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)