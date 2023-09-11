Çin'in yerli C919 jeti için sipariş sayısı 1.061'e ulaştı

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) Yönetim Kurulu Başkanı He Dongfeng, Çin'in yerli C919 jeti için aldığı sipariş sayısının 1.061'e ulaştığını açıkladı. C919 ve ARJ21 jet uçaklarını geliştiren uçak üreticisi, yerli üretim yolcu uçağı sektöründe geniş bir ürün yelpazesi oluşturdu. C919'un ilk müşterisi olan China Eastern Havayolları, 2023'te ticari operasyonlara başlayacak.

SHANGHAİ, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) Yönetim Kurulu Başkanı He Dongfeng Pazar günü düzenlenen 16. Pujiang İnovasyon Forumu'nda, Çin'in yerli C919 jeti için aldığı sipariş sayısının 1.061'e ulaştığını açıkladı.

C919 ve ARJ21 jet uçaklarını geliştiren uçak üreticisine göre, Çin'in yerli üretim yolcu uçağı sektörü başlangıçta bölgeler arası uçuş için tasarlanan kısa mesafeli uçaklardan, kısa ve orta mesafeli dar gövdeli uçaklara ve uzun mesafeli geniş gövdeli uçaklara kadar uzanan bir ürün yelpazesi oluşturdu.

C919'un ilk müşterisi olan China Eastern Havayolları Aralık 2022'de siparişleri teslim alarak Mayıs 2023'te ticari operasyonlara başladı.

Söz konusu iki uçak, havayolları tarafından işletilen Shanghai ve Chengdu arasındaki havayolu rotasında aktif olarak hizmet veriyor.