Çin'in Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi faaliyete geçti

Çin'in kuzeybatısındaki sınır bölgelerinde bir ilk niteliğinde olan Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi resmen faaliyete başladı. Bölgesel Yönetim Başkanı Erkin Tuniyaz, serbest ticaret bölgesinin yüksek standartlı ve yüksek kaliteli inşasını ilerletmek üzere Xinjiang'ın kendi kaynaklarını, coğrafi avantajlarını ve endüstriyel temelini devreye sokacağını söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Horgos kentindeki bir demiryolu limanında konteyner yükleyen bir vinç görülüyor, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Hao Zhao/Xinhua)

URUMQİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki sınır bölgelerinde bir ilk niteliğinde olan Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Çarşamba günü resmen faaliyete başladı.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de serbest ticaret bölgesi için bir açılış töreni düzenlendi. Bölgesel Yönetim Başkanı Erkin Tuniyaz, serbest ticaret bölgesinin Urumqi, Horgos ve Kashgar'daki alanları kapsayan üç bölgesi için ruhsat verdi.

Pilot serbest ticaret bölgesi yaklaşık 180 kilometrekarelik bir alana yayılıyor.

Tuniyaz, serbest ticaret bölgesinin yüksek standartlı ve yüksek kaliteli inşasını ilerletmek üzere Xinjiang'ın kendi kaynaklarını, coğrafi avantajlarını ve endüstriyel temelini devreye sokacağını söyledi.

Serbest Ticaret Bölgesi'nin, Xinjiang'ın iç ve dış pazarların "ikili dolaşımına" entegre olmasına büyük katkı sağlaması, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ana bölgesinin kalkınmasını desteklemesi, ayrıca Asya ile Avrupa arasında bir "altın kanal" ve Çin'in batıya açılımı için bir köprü inşa edilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Devlet Konseyi, yeni dönemde reform ve dışa açılmayı teşvik edecek önemli bir stratejik hamle olan Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulumuna ilişkin olarak Salı günü genel bir plan yayımlamıştı.

Plan, reform açısından Serbest Ticaret Bölgesi'ne daha fazla özerklik tanıyarak bölgenin diğer serbest ticaret bölgelerinden daha farklı yollar keşfetmesine ve Xinjiang'a özgü yahut Xinjiang'ın avantajlı olduğu sektörleri geliştirip genişletmesine imkan verecek.