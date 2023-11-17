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Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi 60 Milyon Kilovata Ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan devlet şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'ne göre, bölgedeki yeni enerji kurulu gücü 4 Kasım itibarıyla 60,383 milyon kilovata ulaştı. Bu kapasitenin 31,335 milyon kilovatı rüzgar enerjisinden, 29,048 milyon kilovatı ise fotovoltaik enerjiden oluşuyor. Xinjiang, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin bir bölge olup, yeni enerji gelişimi açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biridir.