Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi 60 Milyon Kilovata Ulaştı
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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan devlet şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'ne göre, bölgedeki yeni enerji kurulu gücü 4 Kasım itibarıyla 60,383 milyon kilovata ulaştı. Bu kapasitenin 31,335 milyon kilovatı rüzgar enerjisinden, 29,048 milyon kilovatı ise fotovoltaik enerjiden oluşuyor. Xinjiang, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin bir bölge olup, yeni enerji gelişimi açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biridir.
ÇEKİM TARİHİ: Arşiv
1. Elektrik şebekesi tesislerinden çeşitli görüntüler
2. Fotovoltaik enerji üretiminden çeşitli görüntüler
3. Rüzgar enerjisi üretiminden çeşitli görüntüler
Devlet Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'ne göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplam yeni enerji kurulu gücü 4 Kasım itibarıyla 60,383 milyon kilovata ulaştı.
Bölgenin kurulu yeni enerji kapasitesinin 31,335 milyon kilovatı rüzgar enerjisinden ve 29,048 milyon kilovatı ise fotovoltaik enerjiden oluşuyor.
Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Xinjiang, yeni enerji gelişimi açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biri.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)