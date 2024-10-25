Çin'in Aksu Şehrinde Elma Üretiminde Rekor Artış

Elma, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aksu kentinde yetiştirilen en önemli tarım ürünlerinin başında geliyor. İstihdama da katı sunmak amacıyla hükümetin de yetiştirenlere çeşitli teşvikler verdiği elma, bölgede 'altın' olarak adlandırılıyor. Çin İstatistik Birimi verilerine göre 2023 yılında toplam elma üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,3'lük bir artışla 49 milyon 601 bin 700 ton oldu.

Çin Elma Sanayii Derneği tarafından 2023 yılında yayınlanan '2022 Çin Elma Sanayii Raporu'nda ise 2021-2022 döneminde Çin'in elma üretimi alanında dünyada birinci sırayı koruduğu belirtildi. Rapora göre, 2022 yılında Çin'in elma üretimi 47 milyon 571 bin tonu buldu ve bu rakam, dünya genelindeki elma üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

TÜRKİYE, ÜRETİMDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılında yayınladığı Tarım Ürünleri Piyasa Raporu'na göre dünyada lider konumda olan Çin'in, 2020/21 sezonunda toplam dünya elma üretiminin yüzde 53,4'lük kısmını karşılaması bekleniyor. Türkiye, dünya elma üretiminde önemli ülkeler arasında olup, 2019/20 sezonunda 3,6 milyon ton üretim ile dünyada dördüncü sırada yer alıyor. 2020/21 sezonunda dünya ihracatı bir önceki sezona göre yüzde 12,1 ve ithalatının ise bir önceki sezonuna göre yüzde 10,7 azalarak 5,2 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

ELMA BAHÇESİ ZİYARET EDİLDİ

Dünyanın farklı ülkelerinden Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aksu kentine gelen basın mensupları, elma yetiştirilen bir bahçeyi ziyaret etti. Bahçeyi gezdiren ve ziyaretçilere elma üretimi, maliyetler ile hedeflerine yönelik bilgi veren Aksu Fengjing Modern Tarım Gelişme A.Ş CEO'su ve teknik danışman Xie Fawang, 180 hektarlık alanda 5 yıl önce elma yetiştiriciliğine başladıklarını anlattı. 2 yıldır elma topladıklarını söyleyen Fawang, henüz hasatta zirveye ulaşmadıklarını ama her geçen yıl üretimin arttığını ifade etti.

ÜRETİM YÜZDE 50'YE YAKIN ARTTI

Verimin de her yıl arttığını belirten Fawang, "Geçen yıl bu aylarda bin 500 ton elma toplamıştık. Bu yıl üretim 2 bin 600 tonu buldu. Elmaları hem makine hem de işçiler topluyor. 180 kişi, 20 günde tüm bahçeyi bitiriyor" dedi.

BAHÇEDE DAMLA SULAMA SİSTEMİ KULLANILIYOR

Elma bahçesini damla sulama sistemiyle suladıklarını söyleyen Fawang, "Eskiden bu arazi çöldü, biz önce toprağı iyileştirdik. Sonra teknolojiyi kullanarak elma yetiştiriciliğine başladık. Bölgenin coğrafi koşulları böcek türlerinin yaşamasına elverişli değil. Hava kuru ve yağmur genelde yağmıyor. O nedenle sulama yöntemi olarak damlayı tercih ediyoruz daha faydalı oluyor. Damla sulama sistemini 4 milyon 800 bin yuan maliyetle kurduk" diye konuştu.

ELMANIN YÜZDE 100'Ü SATILIYOR

Toplanan elmanın yüzde 100'ünü sattıklarını belirten Fawang, "Elmaları ekimde topluyoruz depoaya koyuyoruz, mart ayına kadar hepsini satıyoruz. Bütün ürünleri Çin içerisindeki şehirlere gönderiyoruz. Bu işte şimdilik yeniyiz. Önümüzdeki yıllarda Orta Asya ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN YÜKSEK ŞEKER ORANI BİZDE'

Fawang, "Elmanın şeker oranı bakımından bizim diğer yetiştiricilere göre büyük farklarımız var. Bizdeki elmaların şekerlilik oranı yüzde 17-18 civarında başka bölgelerde yetişen elmalarda ise bu oran yüzde 12. Bunun en önemli nedeni bizim bölgede elmanın güneşi görme süresi çok uzun, bu süre 16 saate kadar çıkıyor. Diğer bir neden gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çoktur. Bu fark 20 dereceyi bulabiliyor" dedi.