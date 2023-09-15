Çin'de Sivil Helikopter Sayısı 2027'ye Kadar 1.449'a Ulaşacak

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) açıkladığı rapora göre, Çin'de sivil helikopterlerin toplam sayısının 2027'ye kadar 1.449'a ulaşması bekleniyor. Ayrıca, 2032'ye kadar bu sayının 2.000'i bulması öngörülüyor. Çin'in sivil havacılık helikopterlerinin toplam uçuş saatlerinin de önümüzdeki 10 yıl içinde artmaya devam etmesi bekleniyor.