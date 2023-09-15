Çin'de Sivil Helikopter Sayısı 2027'ye Kadar 1.449'a Ulaşacak
Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) açıkladığı rapora göre, Çin'de sivil helikopterlerin toplam sayısının 2027'ye kadar 1.449'a ulaşması bekleniyor. Ayrıca, 2032'ye kadar bu sayının 2.000'i bulması öngörülüyor. Çin'in sivil havacılık helikopterlerinin toplam uçuş saatlerinin de önümüzdeki 10 yıl içinde artmaya devam etmesi bekleniyor.
TİANJİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) Perşembe günü açıkladığı rapora göre Çin'de sivil helikopterlerin toplam sayısının 2027'ye kadar 1.449'a ulaşması, 2032'ye kadarsa 2.000'i bulması bekleniyor.
Ülkenin önde gelen uçak üreticisi AVIC'e bağlı Sivil Uçak Mühendisliği Araştırma Merkezi Direktörü Cao He, Çin'de 2022 sonu itibarıyla 3.186 hava aracının faaliyette olduğunu, bunların arasında 1.037 sivil helikopterin bulunduğunu söyledi. Cao, söz konusu açıklamaları Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde düzenlenen 6. Çin Helikopter Fuarı'nda yaptı.
2022 yılında Çin'deki çeşitli hava araçları toplamda 1,22 milyon saat uçuş gerçekleştirirken sivil helikopterlerin buna katkısı 200.000 saat oldu.
Raporda Çin'in sivil havacılık helikopterlerinin toplam uçuş saatlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde artmaya devam etmesinin beklendiği de dile getirildi.