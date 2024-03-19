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Çiftçiler 'patates diyarı'nda ekim mesaisinde

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Bolu'da patates ekimi başladı. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısıra yönelen çiftçiler, bu yıl tekrar patates ekmeye başladı. Üreticiler yeni sezondan umutlu.

Çiftçiler 'patates diyarı'nda ekim mesaisinde

BOLU - "Patates diyarı" olarak bilinen Bolu'da üreticiler patates ekimine başladı. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısıra yönelen ancak bu yıl yeniden patates ekmeye başlayan çiftçiler sezondan umutlu.

Patates denilince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu'da patates ekimi başladı. Üreticilerin mart ayının son günlerinde ve nisan ayının ilk günlerinde patatesi toprakla buluşturmaya başladığı günlerde üreticiler yeni sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi bırakarak dane mısır üreten çiftçiler, bu yıl tekrardan patates ekmeye yöneldi. Kent genelinde patates tarlalarının da çoğaldığı görüldü.

"Dane mısırdan zarar edince patatese geri döndük"

2 yıldır dane mısırdan zarar ettiğini ve patates ekmeye karar verdiğini ifade eden Ahmet Sarıalan, "Bu sene 30 dönüm patates ekeceğim. Önceki seneler daha fazla patates ekiyorduk. 2 yıldır patates ekmeyip dane mısıra yönelmiştik. Dane mısırdan zarar edince patatese geri döndük. Dane mısırdan vazgeçtik. Para kazanamadık. Patatese geri dönüş yaptık ama tohumu çok pahalı. Aynı tohumu tekrar ekemiyorsun. Mecburen dışarıdan alman gerekiyor. Maliyetler yüksek ama bu yıl kaç paraya satacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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