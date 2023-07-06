CHP Milletvekili Yazgan, TMO'nun randevulu buğday alım sistemini eleştirdi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) randevulu buğday alım sisteminin üreticiyi mağdur ettiğini savundu. Buğday fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Yazgan, TMO'nun günlük alım miktarının yeterli olmadığını ifade etti. Edirne Belediye Meclisi toplantısında ise ulaşım ücretlerine zam kararı alındı. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ü ziyaret etti ve temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) randevulu buğday alım sisteminin üreticiyi mağdur ettiğini savundu.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada buğday fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtti.

TMO'yu eleştiren Yazgan, "Ödemelerin aksamaması ve randevu sisteminden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. TMO Başkanı ülke genelinde günlük 120-130 bin ton ürün alımı yaptıklarını belirtiyor ama bu düzey yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Meclisi toplandı

Edirne Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 12 gündem 6 gündem dışı olmak üzere 18 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda şehir içi ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam kararı alındı.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük'e ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ü ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette temsilciliğin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekin, ziyarette Yörük'ün fikirlerinden istifade ettiğini belirtti.

Yörük'e çalışmalarında başarı dileyen Tekin, "Türkiye'de sadece 7 ilde Dışişleri Bakanlığının temsilciliği bulunmakta. Bunların içerisinde Edirne de var. Bu durum Edirne'nin jeopolitik ve tarihi önemini de ortaya koymaktadır. Büyükelçimize çalışmalarında üstün muvaffakiyetler dileriz." ifadelerini kullandı.