CHP Grup Başkanvekili Köksal: 'Erdoğan'ın politikaları faiz artışına neden oldu'

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15 seviyesi çıkarmasına ilişkin, 'Yüzde 8,5 seviyesindeki faiz yüzde 15'e yükseltildi. Bu ne demek? 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ın politikaları yeni Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanına sökmemiş olacak ki faizler arttı demek. Oysa ekonominin reçetesi belli. Hep söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz, adalet gelmeden bu ülkede ekonomi düzelmez' değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15 seviyesi çıkarmasına ilişkin, "Yüzde 8,5 seviyesindeki faiz yüzde 15'e yükseltildi. Bu ne demek? 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ın politikaları yeni Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanına sökmemiş olacak ki faizler arttı demek. Oysa ekonominin reçetesi belli. Hep söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz, adalet gelmeden bu ülkede ekonomi düzelmez" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köksal, "Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Alpay Aras'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ LİDERİMİZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUM"

Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Köksal, "Amasya Genelgesi ile birlikte Milli Mücadele'nin kurtuluş aşaması resmen başlamış oldu. Bu genelgede ortaya konan hususlar ile İstanbul Hükümeti yok sayılarak yeni otorite Anadolu'da başlayan direniş hareketi oluştu. İlk kez ortaya atılan milli egemenlik, milli bağımsızlık gibi kavramlarla yeni bir yönetim anlayışından bahsedildi. Direniş hareketinin esaslarını belirleyen bir belge olması nedeniyle Amasya Genelgesi, İstiklal Savaşı'mızın amaç, gerekçe ve yöntemlerini belirlemiş olması nedeniyle tarihimiz açısından son derece önemlidir. Amasya Genelgesi ile bazı kesimlerde olan manda ve himayecilik fikrinin önüne set çekildi. Bu tavır Erzurum Kongresi'nde de aynı şekilde devam etmiş ve manda ve himayecilik fikri kesin bir dille reddedilmiştir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum" diye konuştu.

"BEN EKONOMİSTİM' DİYEN ERDOĞAN'IN POLİTİKALARI YENİ MALİYE BAKANI VE MERKEZ BANKASI BAŞKANINA SÖKMEMİŞ OLACAK Kİ FAİZLER ARTTI DEMEK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili de Köksal şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merkez Bankası, 2021 Mart'tan sonra ilk kez politika faizini arttırdı. Yüzde 8,5 seviyesindeki faiz yüzde 15'e yükseltildi. Bu ne demek? 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ın politikaları yeni Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanına sökmemiş olacak ki faizler arttı demek. Oysa ekonominin reçetesi belli. Hep söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz, adalet gelmeden bu ülkede ekonomi düzelmez."

"YOKLUK KAPIDAYKEN SİZ HER GELEN SURİYELİYİ AMELİYAT MI ETTİRDİNİZ?

Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerine değinen Köksal, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '3 milyonu Suriyeliye yataklı tedavi, 2,6 milyon Suriyeliye ameliyat, 97 milyon poliklinik hizmeti sunduk, 754 bin Suriyeliye bebek doğdu' diyor. Bu ne demek? İlaç krizi geliyorum derken yüzlerce kalem ilaçtan vatandaş için yokluk kapıdayken siz her gelen Suriyeliyi ameliyat mı ettirdiniz? Bunu soruyoruz" dedi.

"EKONOMİK VERİLER GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA KYK BURSLARININ ARTIRILMASI VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARINA PARALEL GİTMESİ GEREKMEKTE"

Gençlerin sorunlarına değinen Köksal, "KYK burcu alan öğrenciler yine perişan durumda. 2023 yılında KYK bursu asgari ücretin yaklaşık yüzde 11'ine karşılık geliyordu. Bu 3 yıllık süreçte asgari ücret neredeyse 5 katına çıktı ancak KYK bursu yaklaşık 2 katına çıkarıldı. KYK burslarının son yıllarda asgari ücret artışlarına paralel gitmediğini ve KYK burslarının artan hayat pahalılığı ve enflasyona ayak uyduramadığını görüyoruz. Şu andaki rakamlar özellikle ailesinden destek alamayan, ailesinin maddi durumu yeterli olmayan, sadece ve sadece KYK bursu ile geçinmek zorunda kalan öğrencilerin iyice sefalete mahküm edilmesi anlamına geliyor. Ekonomik veriler göz önüne alındığında KYK burslarının artırılması ve asgari ücret artışlarına paralel gitmesi gerekmekte" çağrısını yaptı.