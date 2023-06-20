CHP Grup Başkanvekili Köksal: Asgari ücret 15 bin lira olmalıydı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yeni asgari ücretle ilgili, 'Tüm maliyetler dikkate alındığında asgari ücretin 15 bin lira olması gerekirken, asgari ücret 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Bu ne demek, asgari ücretlinin yoksulluk sınırında, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmesi demek' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yeni asgari ücretle ilgili, "Tüm maliyetler dikkate alındığında asgari ücretin 15 bin lira olması gerekirken, asgari ücret 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Bu ne demek, asgari ücretlinin yoksulluk sınırında, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmesi demek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomik durumuna vurgu yaparken, 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Köksal şunları söyledi:

"Maalesef ülkemizde ekonomik veriler her geçen gün bozulmakta, halkımızın yaşam standardı düşmekte. Türk- İş mayıs ayına ait açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli, yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 262 lira olarak açıklandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, elektrik, su, kira, yakıt, ulaşım, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 13 bin 439 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,23 artarken, son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 72,18 oldu. Tüm bu maliyetler dikkate alındığında, asgari ücretin 15 bin lira olması gerekirken, doğrudan 7 milyon ve dolaylı olarak da tüm çalışanları etkileyen asgari ücret 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Bu ne demek, asgari ücretlinin yoksulluk sınırda, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmesi demek. Öte yandan Duyunu Umumiye Hükümeti'nde zamlar yağmur gibi yağarken, bu zamlardan bakliyat ürünleri de nasibini alıyor. Dar gelirli vatandaş et yemeyi unuttu. Bir takım bakliyat ürünlerinden zaten çoktan vazgeçti. Elinde birkaç tane bakliyat ürünü kalmıştı, onlardan da pirinç artık ateş pahası. Bazı marketlerde 2,5 kilogram pirinç 199 lirayı görmüş durumda.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ASGARİ ÜCRET TUTARINA ÇIKARALIM"

Önümüz Kurban Bayramı. Emeklinin bayramda 2 bin liralık bayram ikramiyesi ile ancak küçük baş kurbanın 4'te birini kesebileceği ortada. Emekli bu bayram ikramiyesi ile ne bayram alışverişini rahatça yapabilecek ne de torunlarına harçlık verebilecek. 2 bin liralık bayram ikramiyesinin emekliye bayram yaşatmayacağı ortada. Biz iktidara gelseydik, asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verecektik. Ancak vatandaş bize ana muhalefet görevi verdi. Şimdi ben biliyorum ki, AKP ve MHP'ye oy vermiş emekliler de bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında olmasını isterler. Onun için gelin, bu bayram emeklinin yüzünü güldürelim, bayram ikramiyesini asgari ücret tutarına çıkaralım."