CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Enflasyon Yeniden Hızlanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyonun önümüzdeki aydan itibaren TL'nin değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle yeniden hızlanacağını belirtti. Öztrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini eleştirerek, samimiyetsizlikle suçladı.