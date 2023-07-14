CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Enflasyon Yeniden Hızlanacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyonun önümüzdeki aydan itibaren TL'nin değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle yeniden hızlanacağını belirtti. Öztrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini eleştirerek, samimiyetsizlikle suçladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Enflasyon, son aylarda baz etkisiyle bir miktar düştü. Ama bu etki bitti. Önümüzdeki aydan itibaren TL'nin değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle enflasyon yeniden hızlanacak" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Başak Öztürk - Ekonomi
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