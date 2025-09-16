Chicago'da Bursa Rüzgârı: UR-GE Firmaları İhracat İçin Fabtech 2025'te

Bursalı kalıp model döküm sektörü temsilcileri, küresel ihracat hedefleri doğrultusunda Amerika pazarına güçlü bir adım attı. Üyelerinin dış ticaret hacmini artırmaya yönelik birçok projeyi hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen 'Kalıp Model Döküm Sektörü UR-GE Projesi' firmaları, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Fabtech 2025 Fuarına çıkarma yaptı.

Metal şekillendirme, imalat, kaynak ve yüzey işleme sektörlerinin en büyük buluşmalarından biri olan fuara stantlı katılım sağlayan Bursalı firmalar, hem yeni iş birliklerine imza attı hem de küresel pazarın son teknolojilerini yerinde görme fırsatı buldu. Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesinde yurt dışı iş programları büyük önem taşırken, BTSO da firmaların dış ticaret hacmini artırmak hedefiyle 2025 yılında farklı coğrafyalara yönelik iş programlarını sürdürüyor. Bu noktada Türkiye'de alanında ilk defa UR-GE Projesi'nin gerçekleştiği Kalıp Model Döküm Sektörü temsilcileri, bu yıl Nisan ayındaki Japonya programının ardından ihracat rotasını ABD pazarına çevirdi. BTSO üyeleri, Chicago'da düzenlenen sektörün en önemli organizasyonlarından Fabtech 2025 Fuarı'na çıkarma yaptı.

McCormick Place'te düzenlenen ve bin 800'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, BTSO da UR-GE projesi kapsamında stant açarak firmaları ikili iş birliği masasında buluşturdu. BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday ve BTSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru'nun yanı sıra 45'e yakın firma temsilcisinin yer aldığı heyet, fuarı detaylı bir şekilde incelerken farklı coğrafyalardan katılımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuarda ayrıca Bursalı firmalar, Türkiye'nin Şikago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır ile de bir araya geldi.

"Amerikalı firmalar artık Çin ile çalışmak istemiyor"

BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Bursa'da sektörün önde gelen markalarının ABD ziyareti ile pazardaki potansiyeli ve geleceği daha yakından görme imkanı yakaladığını belirterek, "Fuar oldukça yoğun ve verimli geçti. Türkiye'den 30'u aşkın stantlı katılım var. Bunların 7'si Bursa'dan. Avrupa'daki EuroBLECH fuarına kıyasla çok daha fazla proses ve katılım var. Fuar, Las Vegas, Orlando ve Chicago'da dönüşümlü düzenleniyor, en yoğun olanı ise Chicago'dur. Üyelerimiz genellikle Avrupa, Rusya ve yakın coğrafyalarda tecrübelidir, ancak ABD'nin farklı lojistik, kültürel ve hukuki şartları bulunuyor. Burada yaptığımız araştırmalarda bunların aşılabildiğini gördük. ABD pazarı büyük bir fırsat. Bazı Amerikalı firmalar artık Çin'le çalışmak istemiyor. Bu durum bizim için önemli bir avantaja dönüştürebiliriz. Bursalı firmalarının burada kalıcı olması gerekiyor" dedi.

BTSO Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, Türkiye'de kalıp model döküm sektöründe ilk defa BTSO çatısı altında bir UR-GE kümelenmesi oluşturulduğunu vurguladı. Bu noktada BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a sektöre yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür eden Burulday, "UR-GE olarak İlk faaliyetimizi Japonya'da gerçekleştirdik. Avrupa'da Çin'in baskısı pazarı daraltırken, ABD firmaları bizim için daha öne çıkıyor. Fabtech, EuroBLECH'ten sonra en büyük katılım olan fuarlardan birisi. Şimdi hedef pazarımız ABD oldu, çünkü burada üretim açığı var. Fuarda Bursa'nın farkını ortaya koyduk. Yaptığımız görüşmelerde ABD pazarında Çin'den kopmak isteyen firmalar kalıpçı arıyor. Bu da bizim için avantaj. ABD, Kanada ve Meksika pazarı bizim için çok önemli. UR-GE ile bu tür iş birlikleri daha güçlü hale geliyor" ifadelerini kullandı.

BTSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru, fuarın firmalar için oldukça verimli geçtiğinin altını çizerek, "UR-GE projemiz, birlik ve beraberlik içerisinde belirli ülkeleri inceleyerek rekabet edebileceğimiz alanlara odaklanmamıza imkan sağlıyor. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

UR-GE Üyelerinden Serkan Güney, BTSO'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın firmalara yönelik verdiği desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Kümelenme mantığıyla hareket eden projemizin destekleri sayesinde yeni iş birlikleri kurmayı sürdürüyoruz. Japonya ve ABD'de çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sayede ülkemize daha fazla katma değer kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

UR-GE Üyesi Uğur Uyar, projenin KOBİ'lerin dünyadaki rakiplerini daha iyi tanımasını sağladığını belirterek, "Gerek ABD gerekse de Japonya'da yüz yüze görüşmelerimiz iş birliğimizi artırdı. BTSO'da aldığımız eğitimler de bizleri yurt dışındaki hedeflerimize ulaşmamıza rehberlik etti. Amacımız dış ticaret kapasitemizi artırmak" dedi.

UR-GE Üyesi Murat Gürbüz ise yurt dışı programlarının firmalara vizyon kattığını belirterek, "Fuara gelmeden önce analizler yaparak hangi firmalarla görüşeceğimizi belirledik. ABD'de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin firmamıza uzun vadede katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BTSO heyeti ABD programı kapsamında ayrıca Chicago'daki TOBB Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, merkezin Türk firmalarına sunduğu hizmetler ve avantajlar hakkında heyete kapsamlı bilgi verdi. Merkezin lojistik depolama alanları da firmalar tarafından da incelendi. - BURSA