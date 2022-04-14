Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Haberler

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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

AA - Murat Temizer - Ekonomi
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 16 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Doğalgaz, Türkiye, Cezayir, Nisan, Ekonomi, Haberler

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