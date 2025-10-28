Haberler

Cevdet Yılmaz: Küresel Refahı Birlikte Büyütme Hedefindeyiz

Cevdet Yılmaz: Küresel Refahı Birlikte Büyütme Hedefindeyiz
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve uluslararası işbirliği ile küresel refahın artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 9. Future Investment Initiative Forumu'nda ekonomik güvenlik ve küresel ticaretin geleceği gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası işbirliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde, "Refahın Anahtarı: Büyümenin Yeni Sınırlarını Keşfetmek" temasıyla düzenlenen 9. Future Investment Initiative Forumu'nun açılışına katıldı.

Açılış töreninin ardından Yılmaz, forum kapsamındaki "What's the True Cost of Economic Security?" başlıklı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti.

Ekonomik güvenlik ve küresel ticaretin geleceği, jeopolitik gelişmelerin yatırım akışlarına etkisi, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği yeni fırsatlar, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme anlayışı gibi konuların ele alındığı toplantıya, eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi moderatörlük yaptı.

"Küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz"

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, forum kapsamındaki programlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, stratejik çeşitlendirmeyle güçlenen, açık ve dirençli bir ekonomi vizyonunu savunuyoruz. Jeostratejik konumumuz, güçlü üretim altyapımız ve yenilikçi girişim ekosistemimizle, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında güvenilir bir üretim ve lojistik üssü olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası işbirliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz."



