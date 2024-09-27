ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge: Çeşme'yi Yunan Adaları ile Karşılaştırmak Haksızlık

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Yunanistan'ın Sakız Adası ve Çeşme karşılaştırmasından yakınarak, "Bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü. Çeşme'deki bu hizmeti Sakız Adası'nda bulamazsınız. Şu anda onlar fiyatları yükseltmişler ve bize gelen duyumlara göre de artık yavaş yavaş ayaklarını kesti insanlar. Sezon başlamadan algı başlıyor. Bu Çeşme'ye yapılmış çok büyük bir hakaret, ihanet" dedi.

Ünlü tatil merkezleri, yaz sezonunu artık yavaş yavaş kapatıyor. Ünlü tatil merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde otellerdeki rezervasyonlar da yüzde 30'lara kadar düşerken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge 2024 sezonunu değerlendirdi.

"Tam hedeflerimize genel olarak ulaştık mı? Değil"

Belge, 2024'te hedeflere tam olarak ulaşılamadığını ifade ederek, 2025'ten umutlu olduklarını söyledi. Orhan Belge, "Bizim hedeflerimiz hep 2019 üzerineydi. 2019'da çok iyi bir sezon geçirmiştik. Daha sonra pandemiyle beraber bu düşüşe geçmişti ama 2022, 2023 hareketlendi, 2024'te neredeyse 2023'ü yakaladı. Tam hedeflerimize genel olarak ulaştık mı? Değil. Bizim tek hedefimiz; 2019 yılını yakalamak ve geçmek. Bunu 2025 yılında inşallah başaracağız. Biliyorsunuz Türkiye genelinde enflasyondan dolayı sıkıntılar oldu. İnsanlar seyahat özgürlüklerini aza indirmeye çalıştılar; yani yılda dört kere seyahat eden misafirlerimiz iki defa ya da bir defa gelir oldu. Ben bunun şu anda 2024 sonu itibarıyla düşüşe geçeceğine ve 2025 yılının erken rezervasyonlarında bunun yukarıya doğru artış göstereceğine inanıyorum" dedi.

"Bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü"

Ünlü tatil merkezlerindeki "pahalılık" tartışmalarına değinen ÇEŞTOB Başkanı Belge, Türkiye'deki turizm merkezlerinin Yunan adalarıyla karşılaştırılmasından da yakındı. Belge, "Sadece Çeşme'ye özgü bir enflasyon yok. Türkiye'nin gerçeği ancak bizi adalarla karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaktan bile kötü. Elma ile armut yine birbirine yakın. Çeşme'nin bu destinasyon hizmetini Sakız Adası'nda bulamazsınız. Zaten şu anda onlar da fiyatları yükseltmişler ve bize gelen duyumlara göre de artık yavaş yavaş ayaklarını kesti insanlar. Maalesef bir algı oluşturuldu. Çeşme'de herkese uygun tatil imkanı var. Benim genel müdürlüğünü yaptığım dört firma var, dört işletmem var ve bir tanesi de pansiyon. Yazın 2 bin liraya da kalacağınız otel var Çeşme'de, 14 bin liraya da, 10 bin liraya da, 8 bin liraya da. Restoranlar da aynı; yani her restoran farklı ve şu anda kanunen her restoran fiyat listesini koyuyor mu? Koyuyor. Herkes görüyor mu? Görüyor. Arz talep bu. Eğer herkes gidiyorsa, sonra da fişini çekip yayınlamak, algıdan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"Bu Çeşme'ye yapılmış çok büyük bir hakaret, ihanet"

Belge, şöyle devam etti:

"Bayram süresince 18 bin, 20 bin Sakız Adası'na giriş var ama bize 1 milyon kişi geldi. O konuyla ben hiçbir şekilde karşılaştırmıyorum. Bakın sezon bitiyor, algı bitiyor. Sezon başlamadan algı başlıyor. Bu Çeşme'ye yapılmış çok büyük bir hakaret, ihanet. Çeşme çok farklı bir destinasyon. Eylül ayında denizimize girenler var, ekim ayında da girecekler, kasım ayında girecekler. Bunun havası hiçbir yerde yok. Sezon bitti, algı bitti. Bakın Çeşme, İzmir, Ege, Antalya, Bodrum, Marmaris nereyi sayarsanız sayın Türkiye'deki turizm ne İspanya'da var ne Yunanistan'da var." - İZMİR