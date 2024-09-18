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Cemar Travertine & Marble'ın Dubai Temasları Verimli Geçti

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Cemar Travertine & Marble Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Dubai'de sektör temsilcileriyle yaptığı iş görüşmelerinde Türkiye'nin ticaretine katkılarından ve sektörel gelişimden bahsettiler.

Mermer ve traverten sektörünün öncüsü Cemar Travertine & Marble Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Dubai'de faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle iş görüşmesi yaptı.

Dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve sektörde öncü bir firma olan Cemar Travertine & Marble'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Genel Müdür Yusuf Yalçın ile beraber Dubai'de sektör temsilcileriyle temasta bulundu. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği(İMİB) temsilcileriyle sektörün gelişimi ve geleceği üzerine görüşmelerin gerçekleştiği toplantıda, Türkiye'nin Dubai Ticari Ataşesi Muhammed Emin Erkal ile de bir araya gelen Cemar Travertine & Marble Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, firmanın yürüttüğü hizmet politikası ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar ile ilgili Erkal'a bilgiler verdi.

Dubai'deki temaslarının verimli ve bir o kadar da keyifli geçtiğini dile getiren Cemar Travertine & Marble Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Dubai'de faaliyet gösteren sektör öncüleriyle B2B görüşmelerini de bitirdik çok şükür. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Bey ve ihracat uzmanlarımızla beraber yaptığımız görüşmeler keyifli ve verimli geçti. Devamı ve neticesi de iyi olur inşallah. Türkiye'nin Dubai Ticari Ataşesi Muhammed Emin Erkal beyin de ziyaret ettiği bu güzel organizasyonda emeği geçen İMİB temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Devletimizi de şirketimizi de en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ahmet Öksüz Türkiye Ekonomi İhracat Dünya Dubai

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