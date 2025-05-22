ÇAYKUR 1.500 Geçici İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da bulunan fabrikalarında işe alacağı bin 500 kişi için 28 bin 447 kişi başvuruda bulunurken, alımlar için kura çekimleri bu sabah başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere bin 500 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Bunların bin 162'sinin Rize'de, 224'ünün Trabzon'da, 94'ünün Artvin'de ve 20'sinin ise Giresun'da istihdam edileceği belirtildi. İşçi alımı için kura çekimleri ise bu sabah başladı. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda Rize 4. Noteri Taner Ulutürk tarafından gerçekleştirilen kura çekilişinin olduğu salona vatandaşlar alınmadı. Kura çekilişini ÇAYKUR yetkilileri, sendika ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları salondan izledi. Vatandaşlar ise kura çekilişini canlı yayınlar aracılığı ile ÇAYKUR'un sosyal medya platformlarından takip edebiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, "Teşekkülümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki ünitelerimizde eksik iş gücü ihtiyacını karşılamak için buradayız. İŞKUR'a müracaat ederek ilanda belirlenen şartları sağlayan adaylar arasından noterimiz tarafından yapılacak kura çekimleri neticesinde bin 500 geçici işçi statüsündeki arkadaşımız ÇAYKUR ailesine katılacak. Kura sonuçlarının katılımcılara ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - RİZE