Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariği yapmaya başladık

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda Doğu Avrupa, Güney Doğu Avrupa, Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariği yapmaya başladık. Azerbaycan'dan gelen Tanap Boru Hattı'nın kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz, 16 milyardan 32 milyar metreküpe. 5 tane LNG terminalimiz var. Amerika'dan, Umman'dan da sözleşme imzaladık. Cezayir, Nijerya'dan 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz. Terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattıyla gaz ticaretine, ihracatına başladık. Doğal gazımızın bir kısmını sisteme bağladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Kent Buluşmaları' adlı etkinliğine katıldı. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikada uyguladığı denge politikasını sürdürmesi gerektiğini belirterek, "Kolay bir dünyadan geçmiyoruz. Bir kırılma noktası yaşıyoruz. Bu 100 yılda bir yaşanır. Eskiden sistemlerden bahsederken şimdi sistemsizlikten bahsediyoruz. Sistemsizliğin ömründen bahsediyoruz. Eskiden sistemlerin ömrü uzun olurdu şimdi sistemsizliğin ömrü uzun olmaya başladı. Bu riskleri de beraberinde getiriyor, görüş mesafesi kısalıyor. Avrupa ortasında savaş yeniden başladı. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi'nin kuruluş sebebi Avrupa ve dünyada bir daha savaş olması içindi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemlerin sarsıldığını görüyoruz. Çatışmalar, krizler derinleşiyor. Bunların da maalesef yüzde 60'ı bizim etrafımızda. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye olarak istikrar abidesiyiz. Savaşlardan sonra ülkeye gelişlerin sebebi, Türkiye'ye gelen yatırımın sebeplerinden de biri bu. İstikrarımızı, gücümüzü, dünya barışı, istikrar için kullanıyoruz. Ukrayna savaşında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dengeli politika izleyen başka ülke yok. NATO ve batı ile eşit şekilde konuşan başka ülke yok. Denge politikamızı sürdürmemiz lazım. Ülkemiz ve bölgemize fayda var" dedi.

Etkinlikte konuşan ATB Başkanı Ali Çandır da kentin tarım ve ticaretine yönelik sorunların giderilmesine yardımcı olmasından dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Çandır, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'nın ticaretinde yabancı yoğunluğunun arttığına dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu ise deprem bölgesine yaptığı destek ve kente gelen depremzedelere yönelik yardımlarından dolayı ATB'ye teşekkür etti.