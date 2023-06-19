Castrol, Brandverse Awards'ta 5 ödül kazandı

Castrol, Marketing Türkiye ve Boomsonar'ın gerçekleştirdiği Brandverse Awards'ta 3 gümüş ve 2 bronz, toplamda 5 ödül kazandı. Shake Me ile Medya Bölümü'nün Sesli Platform Kullanımı kategorisinde gümüş, Yenilikçi Teknoloji Kullanımı ve Otomotiv ve Yan Sanayi kategorilerinde bronz ödüle hak kazandı. Castrol Ford Team Türkiye'nin 25. yıl filmi Craft bölümünde, TransAnatolia Rallisi ana sponsorluğu da PR Sponsorluk kategorisinde gümüş ödül aldı.

Castrol Türkiye, Marketing Türkiye ve Boomsonar'ın gerçekleştirdiği, markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunan pazarlama ve iletişim ödülleri 'Brandverse Awards'ta, 3 Gümüş ve 2 Bronz ödüle hak kazandı.

Dünyanın önde gelen yağ markalarından Castrol, Marketing Türkiye ve Boomsonar'ın gerçekleştirdiği Brandverse Awards'ta 3 gümüş ve 2 bronz, toplamda 5 ödül kazandı.

Castrol ile anlaşması olan Renault yetkili servislerine müşteri trafiğini artırmak amacıyla geliştirilen ve coğrafi hedefleme ile servis noktalarının yakınındaki kişileri hedefleyen Shake Me ile Medya Bölümü'nün Sesli Platform Kullanımı kategorisinde gümüş, Yenilikçi Teknoloji Kullanımı ve Otomotiv ve Yan Sanayi kategorilerinde bronz ödüle hak kazandı.

MindShare Türkiye ile gerçekleştirilen projede araçlarında dijital radyo dinleyen kullanıcılara, dinledikleri müzik türüne en uygun spotla ulaşmak amaçlandı. Hazırlanan 3 farklı türdeki spotla mesaj iletildi. Ayrıca dünyada ilk defa kullanılan bir click yöntemiyle telefonlarını sallamaları istenen kullanıcılar, kendilerine en yakın servis noktasına rota oluşturabildiler. 1 milyon 700 binden fazla kez dinlenen spotun sonrasında telefonlarını sallayarak yeni rota oluşturan yaklaşık 22 bin dinleyici ise yetkili servislere ulaştığı belirlendi.

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE'NİN 25. YIL FİLMİ CRAFT BÖLÜMÜNDE, TRANSANATOLİA RALLİSİ ANA SPONSORLUĞU DA PR SPONSORLUK KATEGORİSİNDE GÜMÜŞ ÖDÜL ALDI

Castrol ayrıca Wonder&Render ile Castrol Ford Team Türkiye'nin 25. yılı için özel olarak hazırlanan ve geçmişten bugüne akan bir yolda Castrol Ford Team Türkiye'nin başarılarını takip ederek takımın 25 yıllık ralli hikayesini anlattığı 2D animasyon filmiyle Craft bölümünde Masaüstü Film Tasarımı/Post Prodüksiyon kategorisinde gümüş ödül elde etti.

Son iki yıldır TransAnatolia Rallisi'nin resmi sponsorlarından olan Castrol hem hazırladığı filmin etkisi hem de sahada gerçekleştirdiği aktivitelere ek olarak geçtiğimiz sene motosiklet kategorisine Castrol POWER1 ismini vererek sponsorluğunu geliştirdi ve tüm motosiklet kategorisinde yarışan yarışmacıları destekleyerek yarış boyunca yanlarında oldu. Ayrıca yaptığı animasyon film ve iletişim çalışmalarıyla da sponsorluğunun çevresini 360 derece saran Castrol, Wonder&Render iş birliği ile TransAnatolia Rallisi'nde gerçekleştirdiği iletişimin sonucunda PR bölümündeki Sponsorluk kategorisinde gümüş ödül kazandı.

16 Haziran Cuma günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen törende Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz Castrol olarak sektörde iletişime en çok yatırım yapan markalardan biri olduklarının altını çizerek, "İletişimde geleneksel mecraların yanı sıra dijital mecraların öneminin artışına paralel biz de iletişim stratejimizi her gün yeniliyoruz. Yatırımlarımızı artırırken doğru hedef kitleye doğru mesajlarla ulaşmak için iş birlikleri yapıyoruz. Bu tür iş birliklerinin ve yatırımların olumlu sonuçlarını hem iletişimde hem de sahada görüyoruz. Sonucunda aldığımız bu ödüller doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

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