Çarşamba Ticaret Borsası 5 Yıldızlı Statüsünü Yeniden Kazandı

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak "5 yıldızlı borsa" statüsünü yeniden kazandı.

TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde başarılı olan ÇTB'ye, Ankara'daki TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle akreditasyon sertifikası takdim edildi.

Törene Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz başta olmak üzere Meclis Başkanı Hacı Toraman, ÇTB Meclis Üyeleri, borsa üyeleri ve personeller katıldı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan 73 oda ve borsaya sertifikaları verildi.

Oda ve borsaları bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla 289 oda ve borsanın akreditasyonunun tamamlandığını, hedeflerinin 367 olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak üyelerine yön göstermeleri gerektiğini belirterek, "Akreditasyon sistemi temel taşımızdır. Akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsalarımız kendilerini dönüştürüyor ve geliştiriyor, proje üretiyor, yurt dışına açılıyor, illerine ve ilçelerine kaynak sağlıyor. Özetle oda-borsalar, girişimcilerimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldi. Sizler illerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayacak, hedefe ulaşmak için onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada hizmet kalitesini daha da artırmak için üyelerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım. Bu başarınız ve azminiz için sizi yürekten kutluyorum, tüm oda ve borsalarımızla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniden 5 yıldızlı borsa ünvanı

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ise akreditasyonun kurumun hizmet kalitesinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeniden 5 yıldızlı borsa ünvanını almamız, kurumsal yapımızın ve hizmet standartlarımızın uluslararası kalite kriterlerine uygunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği geçen meclisimize, yönetim kurulumuza, üyelerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 8. Dönem Akredite Oda ve Borsalar arasında yer alarak hizmet kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı