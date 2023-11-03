Pegasus'a CAPA'dan çevresel sürdürülebilirlik ödülü

Pegasus Hava Yolları, havacılık ve seyahat endüstrisi için en güvenilir pazar analizi kaynakları arasında yer alan Centre for Aviation (CAPA) tarafından düzenlenen CAPA Asya Havacılık Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde "2023 yılı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Çevresel...

Pegasus Hava Yolları, havacılık ve seyahat endüstrisi için en güvenilir pazar analizi kaynakları arasında yer alan Centre for Aviation (CAPA) tarafından düzenlenen CAPA Asya Havacılık Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde "2023 yılı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Ödülü"ne (EMEA Environmental Sustainability Airline/Airline Group of the Year) layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödülü, Kuala Lumpur'da düzenlenen törende Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, "Tüm Pegasus Hava Yolları ekibinin sürdürülebilirlik hedeflerimize olan içten bağlılığının bir kanıtı olan bu ödülü almaktan büyük onur duyuyoruz. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın altını çizen bu önemli ödülle sürdürülebilirlik yolculuğundaki kolektif çabalarımızın takdir edilmesi, bizim için büyük bir gurur kaynağı. 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma yönündeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." ifadesini kullandı.

"Bu ödül bizim için önemli bir motivasyon kaynağı"

Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun da yaklaşık 2 yıl önce yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Amacımız şirketimizde sürdürülebilirlik kültürü oluşturmaktı. Asıl misyonumuzun yaptığımız her şeye yepyeni bir bakış açısı getirmek olduğunu çok çabuk anladık. Bu zor görevi benimsiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu ödülün kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Uzun, "Bizi mutlaka daha iyisini yapmaya yönlendirecektir. Ödülü Pegasus Hava Yolları'ndaki tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum ve bu harika ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.