Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır

Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır

Çanakkale il merkezi, Kepez, Dardanos ve Güzelyalı'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi işletmeye hazır hale getirildi.

 - Güncelleme:

Çanakkale il merkezi, Kepez, Dardanos ve Güzelyalı'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi işletmeye hazır hale getirildi. AK Parti İl Başkanı Naim Makas; "Kafalarını gömdükleri kutularla evcilik oynayanlar, AK Parti hükümetlerinin icraatlarını izlemeye devam etsinler" dedi.

Çanakkale'nin en büyük yatırımı olarak değerlendirilen Çanakkale İçme suyu 2 Kademe Arıtma Tesisi 22.11.2017 tarihinde ihale edilerek 34 milyon 723 bin bedelle sözleşmesi imzalandı ve tesis için yer teslimi 20.02.2018 tarihinde yapıldı. 06.07.2022 tarihinde ise geçici kabulü yapılan tesis, işletmeye hazır hale getirildi. Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla, Çanakkale il merkezi, Kepez, Dardanos ve Güzelyalı'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi çalışmalarını yakından takip eden AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas yaptığı açıklamada, "Kafalarını gömdükleri kutularla evcilik oynayanlar, AK Parti hükümetlerinin icraatlarını izlemeye devam etsinler. Bu devasa yatırımı bir kutuya koyup CHP İl Başkanlığı'na göndermek isterdik fakat sığmayacak kadar büyük olduğunu biliyor ve siyasete alaylı bir dille malzeme olmayacak kadar ciddi görüyoruz. Her şeye rağmen kendileri için anlayabilecekleri dilden hareketle, bir maketini yaptırıp gönderelim desek o süre içerisinde AK Parti hükümetleri bir başka devasa yatırımı bitirip çoktan aziz milletimizin hizmetine açmış olacak" dedi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Güzelyalı Çanakkale AK Parti Kepez Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title