Çanakkale haber: Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,36 MTS Arpa (kırmızı 1. derece) Kg 6,73 MTS Arpa (kırmızı 2. derece) Kg 6,18 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 62,00 MTS

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