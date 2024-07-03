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Çanakkale Domatesi: Türkiye'nin Meşhur Lezzeti

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Çanakkale'nin kendine has kokusu ve lezzetiyle ünlü domatesinin üretimi için ilk turfanda fideler toprakla buluştu. Rüzgar ve toprak sayesinde lezzetini alan Çanakkale domatesi, Temmuz ayında hasat edilecek. Çanakkale'de yaklaşık 80 bin dönüm alanda 700 bin ton domates üretiliyor. Türkiye'nin dört bir yanı, Çanakkale domatesi sayesinde Kasım ayına kadar taze tarla domatesi yeme imkanına sahip olacak.

Çanakkale'nin, kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan domatesinin üretimi için ilk turfanda fideler bir ay önce toprakla buluştu. Lezzetinin sırrı; rüzgar ve toprak olan meşhur Çanakkale domatesinin hasadına Temmuz'da başlanacak. Çanakkale'de, yaklaşık 80 bin dönüm olanda 700 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran sonunda dikilen son turfanda fideleri sayesinde domates hasadı Kasım sonuna kadar sürüyor. Tüm Türkiye, Çanakkale domatesi sayesinde Kasım ayına kadar tarla domatesi yeme şansına sahip oluyor.

Çanakkale'nin kendine has aroması ve rengiyle markalaşan domatesi, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarların yanı sıra potasyum oranı yüksek topraklarından alıyor. Raf ömrü uzun olan Çanakkale domatesi, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Lezzetinin sırrı, rüzgar ve toprak olan meşhur Çanakkale domatesi sofralarda ise tüketiciye ayrı bir lezzet sunuyor.

Çanakkale'de her yıl bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olmak üzere 80 bin dönüm alanda domates dikimi yapılıyor. Yaklaşık 700 bin ton domates üretiliyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesinin ilk turfanda olan fideleri yaklaşık bir ay önce toprakla buluştu. İlk, orta ve son turfanda olarak dikimi yapılan ilk fideler Nisan ya da Mayıs ayında hava şartlarının durumuna göre toprakla buluşmaya başlar. Belli aralıklar ile Temmuz ayının ortalarına hatta sonuna kadar fideler toprakla buluşmaya devam eder. Çanakkale'de yetişen domateslerin ilk hasatları Temmuz ayının ortalarında tezgahlardaki manavlardaki pazarlardaki marketlerdeki yerlerini alır. İklim şartlarına göre Aralık ayı ortalarına kadar tezgahlarda o muhteşem aroma ve tatları ile kalır.

Merkez ilçeye bağlı Çıplak köyü muhtarı ve domates üreticisi olan Ufuk Göçoğlu, Çanakkale'nin tarihiyle, doğa güzellikleriyle ve tarımıyla meşhur bir şehir olduğunu belirterek, "24 Mayıs'ta toprakla fidelerimizi buluşturduk. Tahmini 90 günde meyve alımına başlanacak. Yaklaşık 2 ay sonra ürünlerimizi toplamaya başlayacağız. İlk turfan için erken domates fidesi diken arkadaşlar var. Çanakkale'de tarladan 20 Temmuz'dan itibaren Çanakkale domatesinin hasadına başlanır. Çanakkale domatesinin bu kadar lezzetli olmasının sebebi ise, Kaz Dağları'ndan esen rüzgarlarla, Kaz Dağları'ndan, barajdan gelen suyla ve toprağın özellikleriyle Çanakkale domatesi lezzetiyle, kokusuyla Çanakkale'de, Türkiye'de ve dünyada bilinmektedir. İstanbul ve İzmir'e domates sevkiyatı oluyor. Ama günden güne domates üretimi biraz daha azaldı. Kumkale dediğimiz bölgeye halciler gelmeye başladı. Bizim bu bölgede yaklaşık 110 dönüm domates ekimi var. Günden güne de bu domates ekimi azalıyor. Girdi maliyetinin yüksek olmasından dolayı, tuta dediğimiz zararlının bitkiye zarar vermesinden ve en önemlisi de mevsimlik işçi bulamadığımızdan dolayı yavaş yavaş Çanakkale domatesi dikimi bitmek üzere. Şu anda bu tarlada 10 dönüm domates ekili, 30 bin TL dönüm maliyeti var. Yani 10 dönüme, 300 bin TL gibi bir maliyeti var. Ortalama 7-8 ton domates alınıyor. Yaklaşık şu anda 4 lira bir girdi maliyeti var. Biz 4 liranın üstünde satmamız lazım ki, para kazanabilelim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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